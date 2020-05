XV de France: Laporte a des doutes sur les tournées d'automne

Le report des tournées d'été, acté vendredi, était attendu, mais le président de la Fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte, n'est pas optimiste pour les tests-matches de l'automne: "Ca semble compromis", a-t-il confié à l'AFP.

Le XV de France devait se rendre en Argentine, pour y défier les Pumas le 4 juillet à Salta et le 11 à La Plata mais World Rugby a annoncé vendredi matin le report de toutes les tournées estivales, en raison des restrictions mises en place à travers le monde pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

"On s'y attendait depuis un certain temps. Fin avril, l'Argentine a fermé ses frontières jusqu'en septembre. On savait bien que ça allait être annulé...", a expliqué Laporte à l'AFP.

"C'est ennuyeux mais notre gros point d'interrogation, c'est octobre-novembre. Est-ce que l'hémisphère Nord va pouvoir aller dans l'hémisphère Sud et vice-versa? On le saura réellement mi-juin ou fin juin. Mais ça semble compromis", a-t-il ajouté.

Les Bleus de Fabien Galthié, qui ont également un match du Tournoi des six nations contre l'Irlande à disputer, doivent affronter la Géorgie le 7 novembre, l'Australie le 14 et l'Afrique du Sud le 21.

L'ancien sélectionneur des Bleus, fraîchement élu vice-président de World Rugby, milite pour un allongement de la fenêtre internationale de l'automne: "On veut aller dans l'hémisphère Sud en octobre et que eux viennent au Nord en novembre, pour remplacer juillet par octobre. Ca semble compromis aussi."

- "Trouver un terrain d'entente" -

Mais le patron de la FFR l'assure: pas question d'abandonner les nations du Sud, au grand dam des clubs européens.

L'EPCR, l'organisateur des Coupes d'Europe, a ainsi assuré vouloir terminer la saison 2019-2020 en octobre.

"L'intention de reprogrammer les trois week-ends de phase finale reste absolument intacte. Nous travaillons à des scénarios qui consisteraient à les reprogrammer entre la mi-septembre et la mi-octobre, avec les deux finales de Champions Cup et de Challenge les 16 et 17 octobre à Marseille", avait récemment assuré Vincent Gaillard, directeur général de l'EPCR, à l'AFP.

"Je comprends que chacun essaie d'imposer son truc. Mais on ne peut pas laisser des Fédérations mourir. On ne va pas dire à l'hémisphère Sud +Non, non, on ne vient pas+ parce qu'on a des compétitions de clubs. Ce n'est pas possible", a répondu Laporte.

"Quand on voit la difficulté financière dans laquelle sont ces fédérations, il faut les aider. Après, si les conditions nous interdisent d'y aller, c'est autre chose. Et je comprends les clubs qui ont besoin de faire leurs compétitions mais il faudra trouver un terrain d'entente. On prendra des décisions fin-juin", a-t-il également assuré.