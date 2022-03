XV de France: le Covid bloque au sol Penaud et Taofifenua, Villière de retour

Le Covid-19, qui avait jusqu'à présent plutôt préservé le XV de France, a chamboulé le groupe qui s'envolera pour Cardiff disputer le quatrième match du Tournoi des six nations: Penaud et Taofifenua, positifs, sont absents tandis que Gabin Villière fait son retour à l'aile, aux côtés de Moefana.

"Damian Penaud et Romain Taofifenua ne seront pas du voyage suite à des tests positifs ce matin. Nous avions été jusque-là plutôt épargnés mais c'est comme ça. Nous avons les ressources pour affronter le pays de Galles", a expliqué Raphaël Ibanez, lors d'une conférence de presse mercredi à Marcoussis.

Le manageur n'a pas exclu que d'autres joueurs soient testés positifs d'ici au match vendredi soir à Cardiff.

"On s'y prépare: on attend l'information du Comité des six nations pour savoir si et quand on sera retesté", a pour sa part affirmé le sélectionneur Fabien Galthié.

Déjà placé à l'aile contre l'Ecosse, Yoram Moefana, qui supplée donc Damian Penaud au pied levé, va vivre sa deuxième titularisation de rang à un poste qui n'est pas le sien en club.

A gauche, c'est Villière qui effectue son retour après avoir manqué le déplacement à Murrayfield en raison d'une blessure au visage.

Le Toulonnais (26 ans, 10 sél.) avait inscrit un triplé face à l'Italie (37-10), avant de livrer une performance XXL, notamment en défense, contre l'Irlande (30-24).

- Haouas et Lebel sur le banc -

Pour Anthony Jelonch, "c'est un bonheur de l'avoir dans son équipe: c'est un chien, il ne lâche rien, de la première à la 80e minute".

"On l'a vu contre l'Irlande, il nous gratte deux/trois ballons, il nous fait des placages dévastateurs sur leur ailier. Donc Gabin est très important et franchement, je suis content de l'avoir avec moi", avait ajouté le Gersois lundi en conférence de presse.

Sur le banc, deux changements: les retours du pilier de Montpellier Mohamed Haouas (27 ans, 13 sél.) et de l'ailier de Toulouse Matthis Lebel (22 ans, 1 sel.).

Ces Bleus génération Galthié restent sur deux victoires face aux Gallois dans le Tournoi: il y a deux ans à Cardiff (23-27) et l'an dernier au Stade de France (32-30).

Le pays de Galles, tenant du titre, occupe la 5e place du classement, avec cinq points (une victoire, deux défaites).

Le reste de la composition d'équipe est inchangé. Ainsi, la charnière reste à 100% toulousaine, avec Romain Ntamack à l'ouverture et Antoine Dupont, demi de mêlée et capitaine.

Le cinq de devant est le même que contre l'Ecosse, avec en première ligne, à gauche Cyril Baille (28 ans, 34 sél.), au talon Julien Marchand (26 ans, 19 sél.) et à droite, Uini Atonio (31 ans, 42 sél.).

La deuxième ligne, formée par le colosse Paul Willemse (29 ans, 22 sél.) et l'agile Cameron Woki (23 ans 14 sél.), s'envole également pour Cardiff.

Pour Galthié, "il y a une forme d'émulation qui pousse ces trois joueurs (en première ligne, ndlr)", ajoutant qu'avec Woki et Willemse, ces deux premières lignes "étaient "très complémentaires".

- Jaminet maintenu en 15 -

La troisième ligne est également reconduite avec l'inépuisable N.8 Grégory Alldritt (24 ans, 29 sél.), ménagé lundi car fatigué mais de retour à l'entraînement mardi, entouré des Toulousains Jelonch (25 ans, 17 sél.) et François Cros (27 ans, 14 sél.).

Malgré ses soucis sur les ballons aériens en Ecosse, Melvyn Jaminet (Perpignan, 22 ans, 9 sél.) a conservé sa place à l'arrière.

"On a bien vu qu'il était bousculé, pas que sur les ballons aériens, ça fait partie du jeu (...) Ce qui est importe, c'est la complémentarité et cocher un certain nombre de cases qui nous permettent d'avancer, d'être performant", a justifié Galthié.

Au centre, le duo Gaël Fickou (Racing 92, 27 ans), qui fêtera sa 70e sélection sur la pelouse du Principality Stadium, et Jonathan Danty (La Rochelle, 29 ans, 13 sél.), probant depuis le début du Tournoi, a été également reconduit.