XV de France: les Bleus ont encore des bleus avant l'Italie

Manque de fraîcheur physique ou de temps de jeu en raison de la pandémie, méforme, pépins physiques... Le niveau de forme du XV de France interroge avant la 1re journée du Tournoi des six nations, dimanche, face à l'Italie.

Sur les vingt-trois joueurs présents sur la feuille de match au Stade de France, rares sont ceux qui peuvent se targuer de n'avoir eu aucun souci lors des dernières semaines.

Ainsi, les Toulousains Dupont, Cros, Jelonch, Baille et Ntamack, testés positifs au Covid-19 fin janvier, n'ont pas pu participer à la première semaine de stage des Bleus, au sein de la Légion étrangère à Carpiagne (Bouches-du-Rhône).

D'autres, dont le deuxième ligne Cameron Woki ou le pilier Uini Atonio, ont été blessés avant ou pendant le rassemblement. Et certains, parfois les mêmes, ont peu joué en raison des matches de championnat reportés pour cause de pandémie. L'ouvreur de l'UBB Matthieu Jalibert, habitué des compositions, a même été jugé "un peu juste" par le staff des Bleus.

Capitaine et demi de mêlée indispensable, Antoine Dupont, lui, a été blessé à un genou avant de contracter le virus et n'a joué qu'un seul match depuis plus huit semaines.

De quoi donc légitimement avoir des inquiétudes quant à l'état de forme des Bleus, ce que balaye l'encadrement, plutôt serein.

- "Formater les joueurs" -

De "la fraîcheur, ils en auront parce qu'ils ont peu joué", a ainsi estimé Fabien Galthié à l'AFP vendredi.

"La question est plutôt sur le niveau de forme. Notre méthode d'entraînement jusqu'à présent nous a permis de formater les joueurs pour le match de dimanche en peu de temps", a détaillé le sélectionneur.

Thibault Giroud, directeur de la performance des Bleus, ne dit pas autre chose. "Ce n'est pas quatre, cinq, six jours d'arrêt, surtout à ce moment-là de la saison, qui vont poser énormément de problèmes. Il faut faire des régulations et remettre les joueurs à niveau. Mais ce sont des athlètes de haut niveau donc ça réagit et ça repart", a-t-il tempéré.

Entre ceux qui reprennent et ceux qui, comme les Toulousains notamment, ne sont arrivés que lors de la deuxième semaine de préparation, les niveaux de forme sont forcément disparates.

"Pour ce qui est des Toulousains, il avaient tous des états de forme différents (à leur arrivée à Carpiagne, NDLR). Ce n'était pas dû à une méforme mais au fait qu'ils aient eu le Covid: ils ont été empêchés d'entraînement spécifique, ont dû rester à la maison et pas pu faire grand chose", a ajouté Giroud, pas vraiment inquiet.

- Dupont manque "un peu de rythme" -

"Evidemment, Antoine Dupont manque un peu de rythme", a-t-il encore admis, bien conscient que l'état de forme du maître à jouer des Bleus, dont les 70 minutes de reprise il y a une semaine, face au Racing 92, ont été peu convaincantes, suscite des interrogations.

"Mais Antoine est bien (...), on essaie de ne pas le surcharger", a-t-il encore souligné.

Même son de cloche pour Gaël Fickou. "Ce sont des gars très professionnels, ils sont toujours en pleine forme: on ne doute pas de leurs capacités à être au même niveau que ceux qui sont là depuis déjà une semaine, voire dix jours", a assuré le centre du Racing 92.

Aptes physiquement ou pas, les Bleus restent sous la menace du Covid-19, même si la Fédération, après l'annonce de la positivité de Galthié vendredi, consécutive à trois autres cas survenus depuis le début du rassemblement, a fait savoir samedi que l'ensemble des tests pratiqués sur les joueurs et l'encadrement étaient revenus négatifs, à la veille de la rencontre face à l'Italie.

Ce n'est finalement que sur le terrain qu'on saura si cette préparation a été, comme l'a affirmé le sélectionneur, la "meilleure jusqu'à présent".