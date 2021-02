XV de France: "Ne pas s'éparpiller", souligne Charles Ollivon

"Il ne faut pas qu'on s'éparpille" et garder à l'esprit "les étapes à franchir" avant de penser au titre dans le Tournoi des six nations, a prévenu le capitaine des Bleus Charles Ollivon, à la veille du premier match face à l'Italie samedi à Rome.

Q: Êtes-vous impatient de débuter ce Tournoi annoncé comme celui de la confirmation des progrès de l'équipe de France?

R: "Il y a beaucoup d'excitation. Ce Tournoi est dans les têtes depuis un petit moment. Tout le groupe a envie de rentrer dans le vif du sujet. On s'est bien préparés pour. Ces dix jours de préparation à Nice ont été très bénéfiques. On a à cœur de tout donner pour nous, pour nos supporters aussi et pour la France entière, donc vivement demain (samedi)!"

Q: Comment vivez-vous cette période où le groupe est resserré dans une bulle sanitaire?

R: "On était au courant de la situation. On savait qu'il allait y avoir cette bulle sanitaire. On est tous d'accord avec les conditions. C'est juste qu'on a envie de porter le maillot de l'équipe de France. Et ça passe au dessus de tout. On n'en a même pas discuté entre nous, les joueurs, parce que cela va de soi. On est conscients des conditions sanitaires à l'extérieur du groupe. A l'intérieur, on sait, du coup, que l'on doit respecter pas mal de règles. Les choses se font tout naturellement. Être un groupe resserré, cela permet aussi de renforcer les liens. Il faut voir les choses de manière positive, comme une opportunité plutôt que le contraire."

Q: Ce serait une déception si le XV de France ne remportait pas le Tournoi cette année?

R: "Je n'en suis pas là. Ce que je peux vous dire c'est qu'on a vraiment envie d'attaquer ce Tournoi. On a vu dans le dernier Tournoi qu'il fallait prendre les matches les uns après les autres. C'est long et c'est dur, un Tournoi des six nations. Donc il faut bien se mettre en tête qu'il y a des étapes à franchir et faire les choses dans l'ordre. Penser à la victoire finale, peut-être qu'on l'a dans la tête mais aujourd'hui on est +focus+ sur l'Italie. Demain (samedi) ça va être intense. On connaît la qualité des Italiens. On les a bien analysés toute la semaine. Il ne faut pas qu'on s'éparpille et que l'on garde notre objectif en tête. Le but c'est de bien démarrer ce Tournoi."

Propos recueillis lors d'un point presse en visioconférence