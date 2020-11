XV de France: Neti, Geraci, Pesenti, Villière, Barraque, cinq bleus en Bleu

Un peu verts, ces Bleus? Face à l'Italie le XV de France débutera avec cinq néophytes, encore jamais sélectionnés, qui vivront donc samedi au Stade de France un baptême du jeu grandeur nature.

La limitation des feuilles de matches à trois pour les internationaux, à la suite de l'accord entre Ligue et Fédération, a en effet obligé le sélectionneur Fabien Galthié à bâtir une nouvelle équipe, sans ses titulaires habituels, tels le capitaine et 2e ligne Charles Ollivon ou le demi de mêlée star Antoine Dupont.

. Rodrigue Neti (Toulouse, 25 ans, pilier)

Au cœur d'une première ligne 100% Stade toulousain, Rodrigue Neti est sans doute le moins connu. Aux côtés de Dorian Aldegheri et Peato Mauvaka (4 sélections chacun), le pilier Rouge et Noir va découvrir les Bleus.

Le Néo-Calédonien, débarqué dans la Ville Rose en 2013, est un pilier gauche puissant, qui a disputé huit des neufs matches de Toulouse en Top 14 cette saison (cinq titularisations). Il avait déjà été appelé pour préparer le match contre l'Ecosse. Cette fois, Neti vivra sa première cape en vrai.

. Killian Geraci (Lyon, 21 ans, deuxième ligne)

C'est un habitué de Marcoussis: Killian Geraci figure dans le groupe étendu, convoqué pour préparer les matches, depuis le début de l'ère Galthié. Sans jamais jouer.

Derrière les indéboulonnables Paul Willemse et Bernard Le Roux, difficile de se faire une place. Le Lyonnais a l'occasion de prouver qu'il a un rôle à prendre, plus que celui de faire-valoir. "Killian Geraci a travaillé pendant neuf semaines avec nous mais il n'a pas de sélection. Il connaît la méthode et a le même état d'esprit que ceux qui ont joué", avait d'ailleurs récemment confié l'entraîneur de la touche des Bleus Karim Ghezal.

. Baptiste Pesenti (Pau, 23 ans, deuxième ligne)

Le Palois s'était promis de revenir. Après avoir humé l'air de l'Essonne pour aider les Bleus à préparer les deux premiers matches de l'automne, face au pays de Galles puis l'Irlande, Pesenti voulait retrouver le XV de France dans la peau d'un titulaire. C'est fait.

Après avoir été international chez les jeunes, ce deuxième ou troisième ligne a visiblement séduit Fabien Galthié: "C'est un joueur qu'on a rencontré, il apporte de vraies garanties dans le secteur du combat. Il est jeune, il s'engage à fond et on avait besoin d'un joueur qui joue dur au service de ses coéquipiers", a confié Raphaël Ibanez. "Il est mobile et il a des mains. Il est prêt", a ajouté Fabien Galthié.

. Gabin Villière (Toulon, 24 ans, ailier)

Sur le terrain, il va vite. En dehors, le Toulonnais est plutôt du genre à prendre son temps. Passé par Rouen, en Fédérale 1 (l'équivalent de la D3, NDLR), puis international à sept, Gabin Villière a explosé à Toulon, inscrivant notamment trois essais en quatre titularisations en Challenge européen.

Le voilà en équipe de France A, au sein de laquelle son jeu "très engagé, très généreux, fait d'impulsions, de fulgurances", selon Fabien Galhtié, a impressionné. "C'est un combattant, il a une force en lui qui lui permet d'apporter beaucoup à l'équipe", a confié le sélectionneur, tout en louant son "parcours atypique".

. Jean-Pascal Barraque (Clermont, 29 ans, centre)

L'équipe de France, il connaît. Jean-Pascal Barraque est en effet capitaine de France 7, avec qui il compte plus de 100 sélections. Mais, pandémie oblige, le circuit mondial a été mis sur pause et Barraque s'est posé à quinze.

A Clermont depuis quelques mois, le centre entend prouver qu'il a le niveau. En Top 14, en cinq titularisations, il a déjà marqué deux essais. A chaque fois avec le maillot N.13, celui qu'il devrait arborer samedi. Pas mal pour un joueur particulièrement explosif, capable de rivaliser avec les ailiers les plus rapides, mais au parcours sinueux en club (Biarritz, Toulouse, La Rochelle, Bordeaux-Bègles...).