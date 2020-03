XV de France: pas de bain de foule pour les Bleus

Pas de bain de foule pour les Bleus. L'entraînement de dimanche du XV de France, ouvert aux supporters, ne s'est pas terminé par une séance d'autographes, coronavirus oblige, mais a donné des tendances sur la composition de l'équipe qui devrait affronter l’Écosse, dimanche dans le Tournoi des six nations.

Environ 800 supporters ont bravé la pluie et la neige qui sont tombées sur le Centre national de Marcoussis (Essonne) dans la journée de dimanche. Avec leurs drapeaux et leur chant, ils ont animé une séance mi-figue, mi-raisin des Bleus, opposés aux Espoirs du Stade Français dirigés par l'ancien capitaine du XV de France Pascal Papé (65 sélections).

Difficile d'en tirer des enseignements, tant l'écart entre l'équipe de France et les jeunes Parisiens était criant.

Dans cette opposition, le sélectionneur Fabien Galthié a lancé d'entrée à droite l'ailier clermontois Damian Penaud, remis de sa blessure au mollet gauche qui lui a coûté les trois premiers matches du Tournoi, et confirmé l'habituel centre Gaël Fickou à gauche.

Une tendance qui enverrait donc Teddy Thomas sur le banc, voire dans les tribunes. Le Racingman paie ses lacunes défensives face au pays de Galles (27-23).

Paul Willemse et Bernard Le Roux, qui forment la seconde ligne titulaire depuis le début de la compétition, ont eux été laissés au repos. Sauf surprise, leur présence à Murrayfield, lors de la 4e journée, n'est pas remise en cause. Pas plus que celle de l'ouvreur Antoine Dupont, le premier à l'applaudimètre à Marcoussis, juste derrière Galthié.

Les Bleus sont réunis à 28 jusqu'à vendredi, quand Fabien Galthié et Raphaël Ibanez annonceront la liste des 23 qui se rendront en Edimbourg, où les Bleus ne sont plus imposés depuis 2014.

Par ailleurs, selon le journal britannique The Observer, une réunion des organisateurs du Tournoi des six nations est prévue lundi pour discuter des alternatives après le report d'Irlande-Italie, initialement prévu samedi à Dublin, et qui pourrait ne pas être rejoué avant octobre, l'Aviva Stadium n'était pas libre en raison de matches de football notamment.

La France est, de son côté, devenue l'un des principaux foyers du coronavirus en Europe avec l'Italie et l'Allemagne et a franchi le seuil symbolique des 130 cas depuis la fin janvier, selon le ministère de la Santé dimanche.

Vendredi, devant l'intensification de l'épidémie, le gouvernement français avait annoncé l'annulation de tous les "rassemblements de plus de 5.000 personnes" en milieu fermé ainsi que certains événements en extérieur, comme le semi-marathon de Paris prévu dimanche.