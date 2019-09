XV de France: Picamoles retenu pour la Coupe du monde au Japon

Il disputera un troisième Mondial: Louis Picamoles, l'un des joueurs les plus expérimentés du XV de France, a finalement été retenu lundi dans le groupe de 31 joueurs pour disputer la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre), comme Yacouba Camara et Wenceslas Lauret.

Picamoles (33 ans, 79 sél.), annoncé sur la sellette, figure dans la liste dévoilée dans le JT de TF1 par le sélectionneur Jacques Brunel. Les six joueurs évincés sont le pilier Dany Priso (La Rochelle), les 2e ligne Romain Taofifenua (Toulon) et Félix Lambey (Lyon), le 3e ligne François Cros (Toulouse), l'arrière ou ailier Vincent Rattez (La Rochelle), et l'ouvreur ou centre de Toulon Anthony Belleau.