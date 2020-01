XV de France: répétition générale pour les Bleus

Première opposition pour les Bleus de Fabien Galthié, qui ont affronté l'équipe de France militaire, à Nice, samedi, à huit jours du début du Tournoi des six nations. Un entraînement à haute intensité quasiment dans les conditions du réel.

Le staff de l'équipe de France avait fixé les règles dans la matinée: "On est à un peu plus d'une semaine de France-Angleterre (le 2 février, NDLR), l'idée, c'est que ce soit une journée test. C'est une répétition", a ainsi expliqué le manager général Raphaël Ibanez, non sans réserver quelques surprises à ces joueurs, notamment le fait qu'ils allaient parfois évoluer en infériorité numérique, à 14 contre 15, voire contre 16 et même 17 adversaires.

Au programme, plus d'une heure d'opposition "ball in play", c'est à dire sans ballon mort: les touches, les mêlées ou les mauls, qui peuvent ralentir le rythme, ne sont pas forcément joués. Résultat, Fabien Galthié distribuait les ballons et multipliait les situations pendant que ses adjoints observaient et rectifiaient les erreurs.

Avec un invité spécial puisque Alexandre Ruiz, arbitre international présent, notamment, à la Coupe du monde 2013, était au sifflet.

Et si l'écart s'est parfois fait sentir, la plupart des joueurs de l'équipe de France militaire évoluant en Fédérale 1 ou Fédérale 2, "c'était intense et fatigant", a admis l'arrière de Montpellier Anthony Bouthier.

"Ils n'ont rien lâché jusqu'au bout, ils ont tout donné", a-t-il ajouté.

"Le but, c'était de retrouver l'intensité du haut niveau mais surtout de retrouver une structure de jeu dans les différents zones du terrain et sans perdre le fil", a expliqué Laurent Labit, en charge des arrières.

"Il y a les données physiques qui nous intéressent évidemment mais on avait aussi envie de voir s'ils peuvent réaliser des choses techniques et tactiques dans la fatigue, à très haute intensité, à pleine vitesse", a-t-il également assuré.

Le XV de France, qui s'accorde une journée de repos dimanche, est rassemblé à Nice jusqu'au 31 janvier. La composition de l'équipe qui débutera la rencontre face aux Anglais sera dévoilée le 30 janvier.