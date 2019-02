XV de France: rien à perdre à Twickenham

Le XV de France a "envie de relever la tête" dimanche contre l'Angleterre à Twickenham où il ne "risque pas grand-chose" après sa triste défaite vendredi face au pays de Galles (24-19), a estimé mercredi le deuxième ligne Félix Lambey, chargé de positiver lors du jour de repos.

"On vient de perdre contre les Gallois, on a perdu contre les Fidji en novembre... On ne peut avoir que du positif maintenant, on va faire un gros match", a assuré le Lyonnais, auteur d'une bonne entrée en jeu vendredi au Stade de France.

Le natif du Juras a conscience que les Anglais, vainqueurs bonifiés (32-20) en Irlande, "sont en confiance" et qu'une victoire dans la banlieue londonienne, où les Bleus ne se sont plus imposés depuis 2007, serait "exceptionnelle". "Je suis sûr qu'on en est capable", a toutefois ajouté Lambey, fort de la première période "assez exceptionnelle" réalisée par son équipe contre les Gallois (16-0 à la pause).

Le pilier droit Demba Bamba va encore plus loin: l'Angleterre est un "adversaire comme un autre. A nous d'aller chercher au plus profond pour les déstabiliser", estime le Briviste et futur Lyonnais.

L'ouvreur Camille Lopez est un peu plus prudent, soulignant que le XV de la Rose a été "consistant pendant 80 minutes" face à celui du Trèfle. "Il n'y a pas une minute où ils se permettent de se relâcher malgré le score. A nous de rectifier ça pour espérer rivaliser et se mettre à leur niveau."

Lopez, Lambey et Bamba ont répondu aux sollicitations médiatiques, avec l'avant du Racing 92, Fabien Sanconnie, alors que l'ensemble du groupe était au repos au milieu d'une longue semaine de préparation, puisque neuf jours séparent les deux rencontres.

Le point presse a coïncidé avec l'arrivée à Marcoussis du talonneur Camille Chat, revenu en urgence de vacances pour remplacer Julien Marchand, victime d'une rupture des ligaments croisés en toute fin de match.

Un autre Toulousain pourrait manquer à l'appel vendredi lors de l'annonce de la composition: l'arrière Maxime Médard, qui a dû passer des examens et pourrait être remplacé par un de ses coéquipiers, Yoann Huget ou Thomas Ramos. Le pilier droit Uini Atonio et le centre Wesley Fofana sont également incertains.