XV de France: "on va faire les choses dans l'ordre", promet Ollivon

D'abord le pays de Galles puis l’Écosse. Avant de songer à une victoire dans le Tournoi des six nations 2021, les Bleus vont essayer de s'imposer samedi: "on va faire les choses dans l'ordre", a assuré le capitaine du XV de France Charles Ollivon.

Q: Vous avez battu le pays de Galles lors de vos deux dernières confrontations mais il reste invaincu dans le Tournoi 2021. A quel genre de match vous attendez-vous?

R: "Ce sera un match particulier. Tout le monde le sait: ils viennent chercher le Grand Chelem à Paris, c'est un sacré événement et le contexte n'a rien à voir avec le dernier Six nations ou cet automne... Nous aussi, on est toujours en course. Le contexte est différent, le match aussi. Une chose est sûre: il y aura beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie et d'énergie. Ce sont deux équipes de qualités, il faudra prendre l'ascendant dès le début du match. On est prêts à ce gros combat."

Q: Vu l'enjeu sportif, avez-vous senti une pression particulière cette semaine?

R: "Ce que j'ai ressenti, c'est la volonté d'être performant, de bien se préparer avec l'ensemble des joueurs et du staff. Tout le monde se rend compte de l'événement qui nous attend. On s'entraîne dur pour ces moments-là. Il y a de l'excitation et de l'envie. On a bien travaillé pour ne pas se perdre et être efficaces. Le match de demain est important, on ne va pas se le cacher. On arrive au bout de notre deuxième Tournoi mais on a à cœur de gagner les matches, d'être au plus haut niveau possible. On est confiant, on a beaucoup travaillé, on se connaît de mieux en mieux. On va vouloir réaliser la meilleure prestation possible."

Q: Est-ce que le risque n'est pas de se laisser griser pour marquer, puisqu'il vous faut une victoire assez large?

R: "L'une des principales choses, c'est la maîtrise. Ca va être ultra important surtout dans un match comme ça, avec beaucoup d'enjeu. On est là pour gagner. Il faut construire un match, on va faire les choses dans l'ordre. Donc non, on ne va pas se laisser griser, on ne va pas penser à autre chose que la gagner. On va être précis."

propos recueillis en conférence de presse