XV de France: "On voulait écrire notre histoire", savoure Dupont

"On voulait écrire notre histoire", a lancé le demi de mêlée Antoine Dupont, capitaine du XV de France, après la victoire contre l'Angleterre (23-15), synonyme de dixième Grand Chelem dans le Tournoi des six nations.

Q: Que ressentez-vous après cette victoire?

R: "C'est notre troisième Tournoi ensemble. Les deux premiers, on échoue de peu. On a pu se rendre compte de la difficulté: chaque match est difficile, on l'a mesuré cette année. Quand le dénouement est heureux, c'est bien de profiter tous ensemble, de célébrer. Bien sûr qu'on est contents. Ce sont des émotions incroyables. On peut utiliser tous les superlatifs mais on veut juste savourer ensemble."

Q: Avez-vous conscience d'entrer dans une grand lignée de capitaine comme Christian Carrère, Jean-Pierre Rives... ?

R: "Vous oubliez Fabien Galthié! (rires) Forcément, ça évoque beaucoup de souvenirs mais aujourd'hui, on voulait d'abord gagner pour nous, pour le staff, pour nos supporters. On voulait écrire notre histoire. Même si on sait qu'on s'inscrit dans un palmarès déjà immense, dans la lignée de joueurs et d'équipes qui ont beaucoup gagné et dont on peut s'inspirer."

Q: Avez-vous déjà un oeil sur la Coupe du monde 2023?

R: "Forcément, on l'a tous en tête, on en parle assez autour de nous, on en parle assez entre nous. Là, on va déjà profiter de la victoire, du Grand Chelem, de la fin de la compétition. On va se projeter plus tard."

propos recueillis en conférence de presse