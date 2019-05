Yannick Jadot, le député-militant qui a redressé l'écologie

Un combattant, à Greenpeace, au Parlement européen et dans une campagne où il a fait très tôt le choix de l'autonomie: Yannick Jadot a remporté son pari dimanche en hissant son parti à la troisième place du scrutin des européennes, devant la France insoumise et Les Républicains.

"Nous pouvons atteindre les 15%", proclamait-il à l'été 2018, alors que des sondages créditaient EELV de 5 à 6% des votes. Le 14 mai, il continuait d'espérer "plus de 12%", malgré des prédictions inférieures des instituts.

Le député européen élu en 2009, qui s'était effacé derrière Benoît Hamon à la présidentielle de 2017, avait annoncé sa candidature aux européennes dès le mois de juillet. Durant toute la campagne, il a proclamé la "cohérence" des écologistes, refusant l'alliance que lui ont tour à tour proposée Générations (de M. Hamon) et le PS.

C'est un "écologiste convaincu", un "battant, un tribun", estime Michèle Rivasi, numéro deux sur sa liste.

Au cours des débats télévisés et dans ses interviews, le député européen s'est singularisé par sa connaissance des arcanes du parlement européen, et par sa combativité, rendant coup pour coup à ses concurrents et adversaires, à l'excès selon certains.

Yannick Jadot "mène sa liste en tapant tous les jours à droite et à gauche, sur tout le monde, ce n'est pas ce que j'espère d'une liste écologique qui s'ouvre. (...) Nous, on avait surpris parce qu'on était sympa, parce qu'on avait envie de l'Europe", critiquait à la mi-mai Daniel Cohn-Bendit, son "grand copain" au sein des Verts européens.

Soucieux d'élargir l'audience d'EELV, et de reproduire l'alliance des écologistes et de la société civile qui avait fait le succès des listes conduites par M. Cohn-Bendit en 2009, M. Jadot avait réuni chez lui au printemps 2018 Raphaël Glucksmann, Claire Nouvian, Thomas Porcher. Mais la greffe n'a pas pris et ceux-ci ont fondé à l'automne Place publique, avant de s'allier au PS.

Né le 27 juillet 1967, Yannick Jadot a fait ses premières armes en politique en participant à la création du mouvement "La Déferlante" en 1986.

Étudiant en économie à l'université parisienne Dauphine, il se retrouve en charge d'organiser la manifestation d'hommage à Malik Oussékine. Après des expériences humanitaires au Burkina Faso, au Gabon et au Bangladesh dans les années 1990, il intègre l'ONG Solagral (Solidarité agricole et alimentaire), spécialisée dans le suivi des négociations internationales.

Après un bref passage par la campagne de Noël Mamère en 2002, il obtient la direction des campagnes de l'ONG Greenpeace France. "Dès mon arrivée, (...) je me retrouve accroché à l'ancre d'un navire que vient d'aborder l'équipage du Rainbow Warrior II", raconte-t-il dans un livre en 2014. Il participe à la création de "l'Alliance pour la planète" et prend part au Grenelle de l'Environnement (série de réunions entre l'Etat et les associations sur l'énergie, les transports, la biodiversité) ayant débouché sur des mesures gouvernementales en 2007.

Puis le militant enfile une casquette politique. Quelques coups de gueule, - l'une de ses diatribes contre le CETA (accord de libre échange entre l'UE et le Canada) fait 1,8 million de vues sur Facebook -, et son franc parler détonnent, notamment quand il appelle le gouvernement à reconnaître la "connerie" du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes.

"C'est un très bon député", lui reconnaît la militante écologiste Claire Nouvian. "Mais il a semé la confusion avec son +ni droite ni gauche+", a-t-elle souligné dimanche après la proclamation des premières estimations.

Défenseur d'une écologie au-delà du clivage droite/gauche, M. Jadot s'est attiré les critiques virulentes de la France insoumise (LFI) et de Générations, et a jeté le trouble jusque dans son propre camp. Mais la stratégie s'est révélée gagnante devant les électeurs.