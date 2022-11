YouTube passe la barre des 80 millions d'abonnés payants

YouTube a annoncé mercredi avoir franchi les 80 millions d'abonnés à ses services payants dans le monde, soit un gain de 30 millions d'abonnés en un an pour la plateforme qui entend devenir l'un des principaux acteurs de l'industrie musicale.

"Vous me l'avez déjà entendu dire auparavant, et je vais le redire: les deux moteurs de croissance de YouTube - les abonnements et la publicité - c'est du sérieux", s'est félicité dans un billet de blog Lyor Cohen, responsable mondial de la musique sur YouTube.

Le chiffre de 80 millions d'abonnés inclut les utilisateurs en période d'essai gratuite, a-t-il précisé.

Un mois plus tôt, la plateforme américaine avait annoncé avoir contribué à hauteur de six milliards de dollars à l'industrie musicale sur les douze derniers mois. L'an dernier, elle avait affiché son ambition de "devenir la première source de revenus de l'industrie musicale".

La plateforme gratuite de vidéos de Google promeut deux offres payantes, YouTube Music et YouTube Premium, qui coûtent respectivement 9,99 dollars et 11,99 dollars par mois (tout comme en France mais en euros) pour profiter des vidéos sans publicité, hors connexion et en arrière plan (c'est-à-dire avec d'autres applications ouvertes).

Depuis le lancement de ces offres, "nous avons établi des partenariats avec des entreprises comme Samsung, comme SoftBank (Japon), Vodafone (Europe), LG U+ (Corée) et des services Google comme Google One", a développé M. Cohen soulignant leur "rôle essentiel" dans le franchissement du cap de 80 millions d'abonnés.

La plateforme demeure toutefois loin derrière Spotify, numéro un du streaming musical, qui comptabilise 195 millions d'abonnés payants.

Elle devra compter aussi avec la concurrence d'Amazon qui a annoncé au début du mois avoir ouvert à ses 200 millions abonnés à la formule payante "Prime" l'accès gratuit et sans publicité à un catalogue de 100 millions de chansons et de podcasts phares.

Apple n'a plus communiqué le nombre d'abonnés à Apple Music depuis juin 2019, quand il avait indiqué avoir franchi le seuil des 60 millions d'utilisateurs payants.