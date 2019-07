Youtube va intégrer un classement de l'audience vidéo en ligne sur Médiamétrie

Youtube va être intégré à la rentrée au sein de la mesure d'audience Internet vidéo trois écrans de Médiamétrie, ce qui permettra de comparer son usage à celui d'autres plateformes, a-t-on appris jeudi lors du 1er Youtube Festival à Paris.

Youtube est déjà intégré au classement Internet global de Médiamétrie, qui mesure l'audience du site en France: 46 millions de visiteurs uniques mensuels début 2019.

Cette intégration au classement Internet vidéo trois écrans (ordinateur, mobile, tablette) permettra de certifier une multitude d'autres données, comme la durée de consultation ou le nombre de vidéos visionnées par tranche d'âge ou par typologie de sujets.

Ces données pourront être comparées aux autres acteurs de la vidéo déjà présents au sein de cette mesure, parmi lesquels les portails internet et mobiles des chaînes de télévision.

"C'est une annonce importante pour la mesure et une marque de transparence vis à vis du marché", a déclaré Julien Rosanvallon, directeur exécutif de Médiamétrie, sur la scène du Youtube Festival, lors d'une conférence dédiée aux marques et annonceurs.

"Le temps passé sur Youtube est extrêmement qualitatif. La plateforme permet un retour sur investissement supérieur à la vidéo en ligne dans 80% des cas", a ajouté Pauline Butor, directrice de la publicité chez Youtube France.

Google et Facebook règnent en maîtres sur le marché mondial de la publicité en ligne et leur prééminence est encore plus claire sur le mobile.

La consultation de Youtube via les télévisions connectées, qui représente 10% du temps de visionnage global sur la plateforme, ne sera toutefois pas incluse dans ce classement.