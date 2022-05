Yvelines: un homme soupçonné de féminicide mis en examen et écroué

Un homme âgé de 27 ans soupçonné d'avoir tué sa compagne dans les Yvelines a été mis en examen jeudi soir pour homicide volontaire par conjoint et placé en détention provisoire, a appris l'AFP auprès du parquet de Versailles.

Le corps de la jeune femme, âgée de 31 ans, a été découvert mardi à son domicile à Coignières (Yvelines). Des traces de strangulation et des plaies à la tête et à la bouche ont été constatées sur la victime, selon une source policière.

Présent dans l'appartement au moment de la découverte du corps par les policiers, le conjoint a été arrêté et placé en garde à vue mardi.

Jeudi, il a été déféré et mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et violences par conjoint. Un juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire, comme l'avait requis le parquet.

Quelques jours avant les faits, le 20 avril, l'homme avait été interpellé pour des faits de violences conjugales, avant d'être remis en liberté. La jeune femme n'avait pas déposé plainte.