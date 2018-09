Yves Bigot sur la réforme audiovisuelle : "ce n'est pas le moment de se mentir"

"Ce n'est pas le moment de se mentir", prévient Yves Bigot, patron de TV5Monde qui animera vendredi un grand débat entre patrons de chaînes et professionnels de la filière sur la réforme audiovisuelle lors du festival de la fiction TV à La Rochelle.

Question: que faut-il attendre de ce débat ?

Réponse : Des intervenants vont s'exprimer à un moment où des décisions fondamentales doivent et vont être prises: il y a la réforme de l'audiovisuel public, la loi, la chronologie des médias, les plateformes, le replay et toute la question des droits. Pour chaque sujet, il y a les intérêts des producteurs d'un côté, ceux des chaînes de l'autre, les distributeurs, les réalisateurs, les auteurs.

Les députés et les sénateurs vont devoir donner leur avis, c'est un débat public national, il n'y a pas à se dire: +nous devrions nous dire ça entre nous+. Ce n'est pas le moment de se mentir ! Ceux qui vont se mentir, disparaîtront. D'ailleurs, peut-être que certains, même sans se mentir, disparaîtront aussi, c'est dire si la situation est préoccupante.

Q: Quels sont les enjeux ?

R : L'arrivée des plateformes chamboule tout, ce n'est ni français ni européen, il n'y a pas moyen de mettre des frontières quelque part. Il faut être bien conscient de l'offre de Netflix, tant en quantité et en qualité, monte en puissance. Moindre en France, la plateforme a une importante profondeur de catalogue pour les enfants, les ados, pour les fans de docu, de séries, de cinéma. C'est un modèle qui nous oblige à réfléchir à nos offres.

Aujourd'hui c'est Netflix, Amazon prend de l'ampleur. Et demain, c'est Alibaba qui va arriver. L'écosystème franco-français que l'on connaît peut être bouleversé par des fusions-acquisitions. Le numérique rend notre modèle obsolète. L'avenir inéluctable c'est le numérique. Bientôt la télévision et la radio telles qu'on les connaît n'existeront plus, nous sommes dans la période que les Russes appellent "la veuve enceinte": un modèle est déjà mort et l'autre pas encore né.

Q: Dans le cadre de la réforme, vous vous voyez tous régulièrement autour de la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Où en est le chantier?

R: Le désir très clair de la ministre et du gouvernement est que les six entités du service public travaillent ensemble et se rapprochent. Il faut impérativement se poser les bonnes questions. La France est le seul pays de l'hémisphère nord, avec la Suède peut-être où la télévision et la radio publiques ne sont pas déjà une société unique.

Il y a des résistances qui viennent notamment des inquiétudes liées à l'emploi et à la transformation des métiers. Il s'agit d'une révolution. Le seul paradoxe potentiel de cette réforme est qu'elle induit d'investir dans la technologie, dans la formation pour justement accompagner les changements et bouleversements et préserver l'employabilité, à l'heure où il faut faire des économies.