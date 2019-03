Zidane: revenir au Real "est un plus gros défi" que son premier mandat

Revenir au Real Madrid est pour Zinédine Zidane "un plus gros défi" que son premier mandat (2016-2018), a déclaré l'entraîneur français lors de son retour aux commandes lundi, expliquant être "bien reposé" et avoir "profondément envie" après neuf mois sabbatiques.

"C'est un plus gros défi, bien, sûr, c'est une deuxième fois", a dit Zidane en conférence de presse. "On vient de me demander: +est-ce que tu ne prends pas un risque?+ Mais si on regardait ça, je ne serais pas revenu. Il n'y a pas que le fait de revenir, je suis animé par autre chose, c'est un deuxième projet pour moi, pour le club. Je vais relever le défi, parce que j'en ai envie profondément, j'ai envie de nouveau entraîner. (...) Je pense à ce que mon coeur m'a dit: +tu t'es bien reposé+."