Zinédine Zidane annonce à la surprise générale son départ du Real Madrid

Il s'en va après avoir tout remporté. Zinedine Zidane, champion du monde et entraîneur, vient d'annoncer qu'il quittait le Real Madrid. Une décision vécue comme un tremblement de terre sur la planète football !



Je pense que c'est le moment, à la fois pour moi, pour l'équipe et pour le club, de démissionner. C'est un moment étrange pour le faire, je le sais, mais aussi important. Je devais le faire pour tout le monde. Cette équipe doit continuer à gagner et (elle) a besoin d'un changement pour le faire. Zinédine Zidane

Pourtant, c'est bien avec Zinédine Zidane que le club madrilène a signé ses plus beaux exploits. Il y a quelques jours, le Real Madrid s'est largement imposé face à Liverpool en Ligue des champions. C'est l'entraineur qui a remporté le plus de titres en deux ans et demi. La méthode Zidane c'est :



- 3 Ligues des Champions

- 1 Ligua

- 1 Super coupe d'Espagne

- 2 Supercoupes d'Europe

- 2 Mondiaux des clubs



Le prodige du ballon rond aura connu un échec qui l'a profondement marqué : une défaite en Coupe du Roi contre Leganés, un petit club normalement accessible.



Quel avenir pour le numéro 10 de l'équipe de France ? Les pronostics ont déjà commencé. Mais Zinédine Zidane, taiseux comme à son habitude, n'a rien dévoilé.