Zone euro: le taux de chômage baisse à 6,5% en octobre, nouveau point bas historique

Le taux de chômage dans la zone euro a atteint en octobre un nouveau point bas historique, à 6,5% de la population active, après 6,6% en septembre, selon les données d'Eurostat publiées jeudi.

L'indicateur est au plus bas depuis que l'office européen des statistiques a commencé à compiler cette série en avril 1998. Sur un an, il a baissé de 0,8 point grâce à la reprise économique post-Covid.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage a également baissé en octobre à un niveau record de 6%, après 6,1% en août (chiffre révisé).

Si le net ralentissement de la croissance, provoqué par la guerre en Ukraine et la flambée de l'inflation, assombrit les perspectives des mois à venir, il ne se matérialise pas encore sur les chiffres de l'emploi.

La Commission européenne prévoit une contraction du produit intérieur brut (PIB) pour la zone euro comme pour l'UE sur le trimestre en cours et sur les trois premiers mois de 2023. Mais elle se félicite de la bonne résistance du marché du travail.

Quelque 12,95 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE en octobre au sein des vingt-sept Etats membres, dont 10,87 millions parmi les dix-neuf pays partageant la monnaie unique.

Les jeunes restent particulièrement touchés: le taux de chômage des actifs de moins de 25 ans atteignait 15,1% en octobre dans l'UE et 15% dans la zone euro.

Pour l'ensemble des classes d'âge, le taux de chômage est resté stable à 7,1% en France, alors qu'il n'est que de 3% en Allemagne.

Outre l'Allemagne, les taux les plus bas ont été enregistrés en République tchèque (2,1%) et en Pologne (3%). Les plus élevés ont été relevés en Espagne (12,5%) et en Grèce (11,6%).

Le taux de chômage représente le pourcentage des personnes faisant partie de la population active qui sont au chômage.

Les données d'Eurostat sont basées sur la définition du chômage du Bureau international du travail (BIT). Sont considérés comme chômeurs les personnes sans emploi qui ont activement cherché du travail au cours des quatre semaines précédentes et sont disponibles pour commencer à travailler dans les deux prochaines semaines.