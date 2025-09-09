10-Septembre: aucune dégradation ni blocage ne seront tolérés, rappelle Nuñez

Le
09 Sep. 2025 à 07h36
Mis à jour le
Par
AFP
Affiche appelant à bloquer la France le 10 septembre à Marseille, le 8 septembre 2025

Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a rappelé mardi que les forces de l'ordre "ne tolèreront aucune dégradation, aucun blocage" et "interviendront systématiquement" mercredi lors du mouvement "Bloquons tout".

Invité de BFMTV/RMC, Le préfet de police a relevé que "l'appel général +Bloquons tout+ a été repris par l'ultragauche", de sorte que les autorités "s'attendent à des actions dures".

"On ne pense pas que ce mouvement mobilise la société civile", a ajouté Laurent Nuñez.

Pour préparer cette journée, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a prévu de réunir les préfets en visioconférence à 11H00 ce mardi, a rappelé M. Nuñez.

Parmi les actions possibles, le préfet de police a cité pêle-mêle le blocage du périphérique parisien, de dépôts d'hydrocarbure, de gares, voire "des actes de sabotage visant les transports publics". "On s'attend à des actions coups de poing (...) on se prépare à y répondre, y compris dans la nuit".

Comme on lui demandait si une "jonction" était possible entre le mouvement du 10 septembre et la journée de manifestation syndicale annoncée le 18 septembre, le préfet de police a répondu: "il y aura des velléités de jonction entre le 10 et 18".

Il a souligné que pour le moment la préfecture de police n'avait été destinataire d'aucune déclaration de manifestation pour le 18 septembre.

