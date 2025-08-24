10 septembre: le blocage ne peut être la réponse à la crise budgétaire, dit Bayrou

Le
24 Aoû. 2025 à 07h34 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le Premier ministre François Bayrou lors d'un déplacement en Charente-Maritime, dans un bâteau pour l'Ile d'Aix, le 7 août 2025

Le Premier ministre François Bayrou lors d'un déplacement en Charente-Maritime, dans un bâteau pour l'Ile d'Aix, le 7 août 2025

AFP/Archives
Philippe LOPEZ
Partager 2 minutes de lecture

Le Premier ministre François Bayrou estime, dans des confidences à la presse dominicale, que le blocage du pays le 10 septembre, prôné par des groupes sur les réseaux sociaux, ne peut être "la réponse" à la crise budgétaire, tandis qu'un de ses ministres dénonce le "cynisme" de LFI qui soutient ces appels.

"Tout le monde a le droit de protester, mais je ne crois pas que, devant une telle crise, la réponse des Français puisse être de bloquer le pays", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par la Tribune Dimanche.

"Le pays est devant de grands risques, tiens, nous allons le bloquer ! Comment défendre ça ?", s'interroge-t-il également dans le Parisien.

François Bayrou, qui tiendra lundi à 16H00 une conférence de presse de rentrée, fait face à une menace de censure brandie par la gauche et le Rassemblement national sur ses propositions budgétaires. Il doit aussi affronter ces appels à bloquer le pays le 10 septembre.

La France insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon a la première décidé de soutenir le mouvement "Bloquons tout", rapidement suivi par les autres partis de gauche.

Le ministre des Relations avec le Parlement Patrick Mignola se dit surpris que la gauche soutienne un mouvement lancé, selon lui, pour dénoncer la pression fiscale qui pèse sur les actifs, ceux qui se reconnaissent dans le slogan +C'est Nicolas qui paie+ qui a fait florès ces derniers mois.

"À sa source, le mouvement du 10 septembre est apparu comme le prolongement de la mobilisation des +Nicolas+", dit-il dans le Journal du dimanche (JDD). "Je ne peux que m'étonner que Jean-Luc Mélenchon, qui propose exactement l'inverse, s'en soit autoproclamé le leader : c'est à la fois l'expression d'un immense cynisme et de son incontestable talent pour la récupération", a-t-il déclaré.

Jean-Luc Mélenchon a souhaité, lors des universités d'été de son mouvement, que les actions du 10 septembre se transforment en "grève générale".

François Bayrou, qui propose des économies budgétaires de près de 44 milliards d'euros en 2026, espère que le dialogue avec les formations politiques et le débat parlementaire puissent encore lui permettre d'échapper à la censure.

"J'ai dit que j'étais prêt à entendre d'autres propositions (...) Mais la seule chose pour moi qui n'est pas possible, c'est qu'on renonce à la prise de conscience et à la volonté de sortir du piège infernal dans lequel nous sommes, celui du surendettement", a-t-il confié à l'AFP.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Images de l'agence officielle nord-coréenne KCNA prises le 23 août 2025 montrant le test de missiles anti-aériens, supervisé par Kim Jong Un
International

La Corée du Nord teste deux nouveaux missiles, sur fond de tensions avec Séoul

Le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau lors d'une conférence de presse au commissariat du 20e arrondissement de Paris, le 24 juillet 2025
International

Guadeloupe: Retailleau annonce de nouveaux moyens contre la délinquance et le narcotrafic

Des manifestants appellent à agir pour obtenir la libération des Israéliens retenus en otages dans la bande de Gaza et un cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas, devant le siège du ministère de la Défense à Tel-Aviv, le 23 août 2025
International

Israël: un dirigeant de l'opposition tend la main à Netanyahu pour sauver les otages

48.85341, 2.34121

À la une

Afrique

RD Congo : pourquoi le pouvoir requiert la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila

International

En Israël, un dirigeant de l'opposition tend la main à Netanyahu pour sauver les otages

Football

"Quiconque regarde avec indifférence trahit les valeurs du FC Bayern" : comment les ultras ont mis fin au contrat avec le Rwanda

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

Sport

AfroBasket 2025: Brancou Badio, Aliou Diarra, Childe Dundao... Ces joueurs qui ont porté leur équipe en demi-finales

International

Russie - Ukraine: la perspective d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine s'éloigne

International

L'armée israélienne menace de détruire Gaza-ville: quels sont ses objectifs?

International

La Colombie promet de neutraliser la menace des guérillas après deux attaques meurtrières

International

Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Trump devenu ardent critique

International

Kim Jong Un décore ses soldats déployés en soutien de la Russie contre l'Ukraine