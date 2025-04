100 jours de Trump : les mots interdits

Ces mots ont tous disparu des articles, documents et rapports des services publics américains depuis l'élection de Donald Trump, car le cauchemar du président américain, c'est le wokisme. Et par extension, tous les programmes qui promeuvent la diversité, l'équité et l'inclusion, rassemblés sous le sigle “DEI” pour “Diversity, Equality et Inclusion”.

Depuis la réélection de Donald Trump, c'est tout un panel de mots qui a été mis sur liste noire. Le New York Times en a recensé 200 dans un article en mars dernier intitulé “Ces mots disparaissent dans la nouvelle administration Trump”.

Chargement du lecteur...

“Discrimination”, “genre”, “justice sociale” ou encore “pollution”. Des termes qui seront au mieux limités, au pire interdits. Et cette réduction de lexique, ça a des conséquences très concrètes, notamment pour les chercheurs. Sur le réseau social Blue Sky, Alessandro Rigolon, professeur en urbanisme à l'université de l'Utah témoigne : “On vient de me dire que je dois supprimer climat du titre d'une subvention en cours si je veux la conserver. Les publications issues de cette subvention ne peuvent pas inclure le mot climat et d'autres mots interdits. Je n'arrive pas à croire que j'écris ceci depuis les États-Unis d'Amérique.”

Que ce soit dans les domaines du climat, de la santé, de l'espace ou des sciences sociales, 75% des chercheurs américains se disent prêts à quitter leur pays pour poursuivre leur travail. Aujourd'hui, c'est la production même de la connaissance qui est menacée aux États. Une arme pourtant nécessaire face à une désinformation, qui n'a jamais pesé aussi lourd à l'échelle mondiale.