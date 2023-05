2017, Référendum constitutionnel en Turquie : vers un pouvoir absolu d'Erdogan [LeMémo]

Ce 14 Mai 2023, les Turcs sont appelés aux urnes pour élire leur prochain président de la République et renouveler leur Parlement. A cette occasion, retour en 2017. Cette année-là, le président Recep Tayyip Erdogan organise un référendum constitutionnel visant à étendre ses pouvoirs et cumuler les fonctions de chef de l’Etat, chef des armées, chef du gouvernement, chef de son parti l'AKP. Les partisans du "non" mènent alors une campagne difficile et parfois risquée.