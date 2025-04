2027: si Le Pen est "empêchée", "je serai son candidat", pense Bardella

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a affirmé samedi au Parisien qu'il serait soutenu par Marine Le Pen pour la présidentielle de 2027 si l'actuelle patronne des députés RN "devait être empêchée" par la justice de se présenter elle-même.

"Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que Marine Le Pen est ma candidate, et que si elle devait être empêchée demain, je pense pouvoir vous dire que je serai son candidat. Je ne peux pas être plus clair que ça", a déclaré M. Bardella, invoquant "l'impérieuse nécessité de rester unis et soudés".

Mme Le Pen, qui fut candidate aux présidentielles de 2012, 2017 et 2022, est dans l'attente de son procès en appel qui doit avoir lieu au premier semestre 2026 dans l'affaire des assistants d'eurodéputés. En première instance, elle a été notamment été condamnée à cinq ans d'inéligibilité avec effet immédiat, ce qui oblige le parti à la flamme à préparer un plan B en cas de confirmation de la peine, même si M. Bardella promet d'utiliser "tous les recours possibles" et de "continuer de clamer notre innocence dans cette affaire".

En attendant, l'eurodéputé, que Mme Le Pen souhaitait promouvoir à Matignon en cas de victoire en 2027, "travaille" et se "prépare", dit-il au Parisien.

"Ce qu'on attend d'un potentiel Premier ministre comme d'un candidat à l'élection présidentielle, ce sont des qualités qui sont peu ou prou assez similaires. La fonction est différente. Mais la capacité à rassembler, écouter, comprendre les Français, ce sont des missions que j'ai faites aussi miennes depuis plusieurs mois", a-t-il expliqué.

Mais, a-t-il encore assuré, "je ne ferai pas l'erreur de me pousser du col".

"Je considère que quand Marine est attaquée, je suis attaqué aussi. Nous allons continuer de travailler à deux, main dans la main, dans l'intérêt du mouvement, de nos idées, de notre famille politique", a-t-il fait valoir, pour déminer de potentielles rumeurs de rivalité entre les deux têtes du parti.

M. Bardella a également démenti vouloir, à ce stade, se présenter à la députation, si une nouvelle dissolution était prononcée par Emmanuel Macron.

"Je n'ai jamais évoqué les élections législatives avec personne. Il n'est pas prévu au moment où je vous parle, que je sois candidat à des potentielles législatives anticipées", a-t-il insisté.