381 milliards d’euros en 2025 : “L'Europe consacre des sommes record pour sa défense”

Les dépenses d’armement des pays de l’Union européenne atteignent 381 milliards d’euros cette année, un nouveau sommet selon l’Agence européenne de défense. Les Vingt-Sept accélèrent leur effort depuis 2014, et plus encore après l’invasion de l’Ukraine.

Un soldat de l’Eurocorps salue le drapeau européen lors d’une cérémonie marquant le 80ᵉ anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le mercredi 7 mai 2025, au Parlement européen à Strasbourg, dans l’est de la France.

Les dépenses d'armement dans l'Union européenne vont atteindre un nouveau record cette année, à 381 milliards d'euros, a annoncé mardi l'Agence européenne de défense (EDA).

Elles avaient atteint 343 milliards d'euros l'an dernier, ce qui était déjà un niveau record par rapport à 2023, selon les derniers chiffres publiés par cette agence de l'Union européenne spécialisée dans les questions de défense.

“L'Europe consacre des sommes record pour sa défense, pour assurer la sécurité de nos citoyens, et nous ne nous arrêterons pas là”, a déclaré Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, qui préside l'EDA.

Une hausse continue depuis 2014

Cette année, près de 130 milliards d'euros ont été consacrés à des investissements tels que de nouveaux armements. Les pays européens ont fortement augmenté leurs dépenses militaires depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Celles-ci se sont encore accélérées après l'invasion de l'Ukraine lancée par le Kremlin en février 2022.

Les pays de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan), dont 23 États de l'Union européenne sont également membres, ont aussi décidé d'accroître encore leurs efforts, en consacrant au moins 5 % de leur produit intérieur brut (PIB) à leur sécurité au cours des dix prochaines années, dont 3,5 % pour des dépenses strictement militaires.

Pour atteindre ce dernier objectif de 3,5 %, “il faudra redoubler d'efforts et dépenser au total plus de 630 milliards d'euros par an” dans l'Union européenne, a déclaré André Denk, directeur de l'EDA.