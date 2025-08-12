44 familles évacuées de Gaza vers l'Espagne pour des soins médicaux

L'Espagne a évacué au cours des derniers mois 44 enfants gazaouis blessés ou malades, ainsi qu'une centaine de leurs proches, a annoncé mardi 12 août le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez.

Les enfants de la famille Saqr mangent une soupe de lentilles préparée par leur mère dans leur tente familiale à Gaza, le samedi 24 mai 2025.

"Le gouvernement espagnol a complété avec succès quatre opérations d'évacuation de 44 enfants gazaouis blessés ou malades, ainsi qu'une centaine de proches". C'est ce que le ministère des Migrations a annoncé dans un communiqué, en indiquant que le processus a pris plusieurs mois.

"L'organisation et l'exécution de ces missions" ont été réalisées "en collaboration avec des organisations internationales et des pays alliés pour le transfert depuis des points sûrs hors de la zone de conflit", a détaillé le ministère.

Les enfants et leurs familles ont été répartis dans toute l'Espagne pour leur traitement médical. Ces personnes pourront demander l'asile, ajoute le communiqué.

Citée dans le document, la ministre Elma Saiz s'est félicitée que "la solidarité et la coopération internationale sauvent des vies".

Le gouvernement de Pedro Sánchez est l'une des voix européennes les plus critiques envers l'action israélienne à Gaza. Fin 2023, déjà, l'exécutif avait déjà rapatrié 139 citoyens espagnols et leurs familles résidant à Gaza.

Mercredi 6 août, ce sont 3 enfants gazaouis, Layan, Anas et Ghazal, qui sont arrivés à San Francisco également pour y recevoir des soins médicaux vitaux, suite à leurs blessures causées par les bombardements israéliens. Cette opération humanitaire a été menée par HEAL Palestine, une association à but non lucratif qui s'efforce de mettre en relation les enfants blessés de Gaza avec des hôpitaux et des équipes médicales aux États-Unis.

L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles.

Les représailles israéliennes à Gaza ont déjà fait 61.499 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.