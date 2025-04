50 ans du génocide cambodgien : "Pendant des années, il y avait la culture du silence"

Il y a cinquante ans, de 1975 à 1979, les Khmers rouges entraient dans Phnom Penh, vidant la capitale et envoyant sa population dans des camps de travail à la campagne. Environ deux millions de Cambodgiens ont perdu la vie, soit un quart de la population du pays. Comment cette mémoire du génocide est transmise aujourd'hui au Cambodge ? Entretien avec Bruno Carette, grand reporter et documentariste spécialisé sur le Cambodge.

Ce jeudi 17 avril 2025 marque le 50e anniversaire de la prise de Phnom Penh, capitale du Cambodge, par les Khmers rouges. C'est le début du génocide où environ deux millions de Cambodgiens vont être tués entre 1975 et 1979.

TV5MONDE : Aujourd'hui, comment la mémoire autour du génocide est-elle maintenue ?

Bruno Carette, grand reporter et documentariste : Au Cambodge, ce n'est pas une journée de célébration. Il ne se passe pas grand-chose mais les choses évoluent et changent avec la nouvelle génération. Dans le pays, il y a deux journées importantes en lien : la Fête des morts (Pchum ben), célébrée le 2 novembre, et ce qui était appelé avant la Journée de la haine, le 20 mai.

Le corps d'un civil cambodgien repose près des paniers de légumes des marchands ambulants au marché central de Phnom Penh, quelques instants après avoir été tué lors d'une attaque d'artillerie des Khmers rouges, le 12 février 1975. AP Photo

C'est plutôt en France ou aux États-Unis que des manifestations sont organisées par la diaspora cambodgienne occidentale pour commémorer la chute des Khmers rouges (en 1979). Elle se mobilise pour que l'histoire ne reste pas enfouie. Par exemple à la Pagode de Vincennes ou encore au Forum des images avec la projection de films, de documentaires… (ndlr, jusqu’au 4 mai, le Cambodge est à l'honneur avec la thématique "Qui se souvient du génocide cambodgien ?")

TV5MONDE : Est-ce qu'il y a un travail de transmission de la mémoire au Cambodge ?

Bruno Carette : Oui, il y a des associations qui œuvrent dans ce sens, notamment en cartographiant des charniers par exemple ou encore en diffusant des films. Il y a aussi un bus de la mémoire qui sillonne le pays pour raconter l'enfer dans les camps de travail des Khmers rouges depuis janvier 2024. Cette équipe de juristes enseigne les leçons des procès des dignitaires du régime et partage les preuves récoltées durant les vingt ans de procédure.

Un soldat sud-vietnamien emmène un groupe de prisonniers khmers rouges aux yeux bandés dans un centre d'interrogatoire le 17 mars 1972 à Kompong Trach, au Cambodge. AP Photo

Le pays est également doté de plusieurs lieux de mémoire, comme l'ancien centre de torture Tuol Sleng à Phnom Penh, transformé en musée, ou encore le camp de Choeung Ek, principal lieu d'exécution et charnier de prisonniers.

TV5MONDE : Quel est l'impact de ce massacre encore aujourd’hui ?

Bruno Carette : Toutes les familles sont touchées. Pendant une vingtaine d'années, il y avait la culture du silence. Personne ne parlait car il y avait eu trop de souffrance. Mais la jeune génération s'y intéresse et les langues se délient. Chaque famille fait son deuil comme elle peut.

L'ancien premier ministre Hun Manet, qui a passé le pouvoir à son fils, est un ancien Khmer rouge, tout comme le reste du gouvernement. L'idée pour eux n’est pas de remuer le passé et de faire ressortir davantage d'éléments.

Les corps des rebelles khmers rouges gisent au premier plan tandis que les troupes gouvernementales cambodgiennes évacuent un camarade blessé après une bataille près de Prek Phnou, au nord de Phnom Penh, le 20 janvier 1975. AP Photo

TV5MONDE : Comment ce génocide a été « réparé » ?

Bruno Carette : Il y a eu le tribunal spécial des khmers rouges ouvert en 2006 (ndlr, Il s’agit des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CET)). Les premières audiences ont commencé en 2009 et ont duré jusqu’en 2022 (ndlr, la cour parrainée par les Nations unies a rendu son dernier verdict en septembre 2022, mais sa mission n'est pas terminée pour autant). Trois dirigeants ont été jugés seulement. Les Cambodgiens voulaient que les "petits" cadres qui ont participé soient également condamnés alors que le gouvernement ne voulait juger que les dirigeants.

Ce camp de réfugiés a été installé sur le terrain d'une pagode à Phnom Penh, au Cambodge, le 10 mars 1975, qui a été la cible quotidienne d'attaques à la roquette et à l'artillerie de la part des forces insurgées khmères rouges. AP Photo

Ce procès a démarré plus de trente ans après les faits. Sur les trois, un seul est toujours vivant, Khieu Samphân. C'était l'un des dirigeants les plus importants du gouvernement Khmer rouge. Il a 93 ans et il est toujours en prison.

TV5MONDE : Est-ce qu'il y a une évolution concernant la reconnaissance de ces massacres ?

Bruno Carette : Du fait du tribunal spécial, rien n'est plus contestable. Les choses sont gravées dans le marbre. Depuis la fin du procès en 2022, des lois sont promulguées. Depuis le début de l'année 2025, la négation du génocide et des autres crimes commis par les Khmers rouges est passible d'un an à cinq ans de prison et une amende comprise entre 10 et 50 millions de riels (2 300 à 11 500 euros), bien au-delà des sanctions précédemment prévues.