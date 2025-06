700 arrestations, 6 exécutions... Comment le régime iranien réprime "pour masquer son échec militaire"

Alors qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur entre l'Iran et Israël, mardi 24 juin 2025, après une guerre de 12 jours, le régime iranien semble livrer une autre guerre sur son territoire : la répression et l'arrestation de nombreux civils. Les forces paramilitaires des Gardiens de la révolution et du Basij sont en état d'alerte et la sécurité intérieure est désormais la priorité.