80 ans après l'opération "Danube Elf", la flotte nazie resurgit du Danube

Le 6 septembre 1944, l'armée nazie pourchassée par l'armée rouge sabordait des centaines de navires dans le Danube. 80 ans plus tard, la flotte s'apprête à ressurgir des eaux - au grand dam des pêcheurs serbes qui jettent là leurs filets depuis des décennies.

L'Allemagne nazie, qui avait envahi les Balkans en 1941, se retrouve coincée à l'automne 1944 par l'avancée soviétique. Pour tenter de freiner l'avancée de l'armée rouge sur le Danube et éviter que leurs navires ne tombent aux mains de l'ennemi, les Allemands décident de couler leur propre flotte à hauteur des Portes de fer, une gorge du Danube aux confins orientaux de la Serbie.

L'opération, baptisée "Danube Elf", durera deux jours.

"Les Allemands reculaient face à l'armée rouge. Ils espéraient passer par les Gorges de Djerdap [un peu plus au nord, ndlr], mais quand ils ont réalisé que ce serait impossible, ils ont décidé de couler leurs navires", explique Miki Trailovic, un historien de la région. Selon lui, plus de 200 bateaux dont des barges et des torpilleurs ont été envoyés par le fond.

Après la guerre, l'armée yougoslave décide de laisser les épaves au fond du fleuve. Elles y resteront 80 ans, forçant capitaines et marins d'eau douce à manoeuvrer avec prudence sur cette portion du Danube.

"Ils doivent être particulièrement prudents et il n'est pas rare de voir des échouements", affirme Damir Vladic, le responsable du port de Prahovo, quelques centaines de mètres en aval. "Il suffit de dévier très légèrement de la route pour que les problèmes arrivent."

Le remorqueur allemand UJ-106 de la Seconde guerre mondiale émerge du Danube, le 26 août 2024 près de Prahovo, en Serbie AFP

La présence des bateaux réduit de 180 à 80 mètres la largeur navigable du Danube à cet endroit fréquenté, où sont passées en 2023 plus de 1.000 tonnes de marchandises, selon les données du gouvernement serbe. Et les accidents ne sont pas rares.

En seulement quelques heures fin août, alors que le niveau du Danube était particulièrement bas, deux cargos ont buté sur les épaves, a pu constater l'AFP.

- Danger -

"Chaque année, on les voit dès que le niveau de l'eau baisse", dit à l'AFP Igor Skundric, tout en gardant un oeil sur le fleuve depuis son bateau.

Depuis des décennies, ce pêcheur s'appuie sur les épaves pour placer ses filets et attraper poissons-chats et carpes, cachés dans les recoins des navires coulés. "C'est ici qu'il y a la plus forte concentration de poissons, c'est bien plus facile de les attraper."

Un dragueur de mines allemand de la Seconde guerre mondiale sur un quai, le 26 août 2024 à Prahovo, en Serbie AFP

Mais tout cela s'apprête à changer.

En août, une colossale entreprise a commencé afin de retirer des eaux les vaisseaux nazis.

Pour y parvenir, la Banque européenne d'investissement et le Cadre d'investissement pour les Balkans occidentaux (CIBO) ont mis 30 millions d'euros sur la table.

Les autorités serbes estiment que tout sera fini dans un an et demi. "Dans les prochains mois, nous espérons sortir 21 bateaux", précise Goran Vesic, ministre serbe de la Construction, des Transports et des Infrastructures.

Le premier sorti de l'eau, un dragueur de mines, a été mis à sec sans incident en août. L'opération nécessite prudence et doigté, pour prévenir tout risque d'explosion.

"Les navires sont pleins de mines, d'explosifs... qui pourraient causer des dégâts irréparables s'ils explosaient", souligne M. Trailovic.

"Quand des plongeurs sont venus observer les épaves il y a quelques années et ont vu ce qu'il y avait là, nous avons réalisé le danger que courait Prahovo."

Un dragueur de mines allemand de la Seconde guerre mondiale sur un quai, le 26 août 2024 à Prahovo, en Serbie AFP

Les capitaines descendant le Danube devraient pouvoir respirer un peu mieux d'ici 18 mois, quand ils ne risqueront plus de s'échouer sur les navires de guerre nazis.

Quant aux pêcheurs, ils craignent de perdre leur poule aux oeufs d'or. Mais pendant toutes ces années, "ils nous ont bien servi", admet Igor Skundric.