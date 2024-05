80e anniversaire du Débarquement: 43.000 membres des forces de sécurité mobilisés pendant trois jours

Un "dispositif exceptionnel" de 43.000 policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et militaires sera mobilisé du 5 au 7 juin pour sécuriser les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement en Normandie où 25 chefs d'Etat ou de gouvernement sont attendus, a annoncé jeudi Gérald Darmanin.

Près d'un million de personnes doivent assister à une trentaine de cérémonies organisées sur trois jours en Bretagne et en Normandie, dont la plus importante le 6 juin près d'Omaha Beach, où 12.000 policiers et gendarmes seront déployés, a précisé le ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse.

Fichier vidéo Un dispositif de déminage complet sera également mis en oeuvre avec 80 démineurs dont 16 plongeurs et 50 équipes cynophiles.

"C'est le plus grand événement commémoratif de notre histoire", a résumé Gérald Darmanin.

A ce stade "aucune menace particulière" sur ces cérémonies n'a été détectée par les services de renseignement, a-t-il ajouté.

Gérald Darmanin le 30 mai 2024, à Paris AFP

Outre le président américain Joe Biden, qui prolongera ensuite son séjour à Paris, seront présents notamment le roi d'Angleterre Charles III et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais pas le président russe Vladimir Poutine.