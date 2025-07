87% des Français pensent que le budget de Bayrou nuira à leur pouvoir d'achat, selon un sondage Odoxa

87% des Français pensent que le budget de François Bayrou nuira à leur pouvoir d'achat et 78% ne font pas confiance au Premier ministre pour redresser les finances du pays, selon un sondage Odoxa - Le Figaro, tandis que 74% ne considèrent pas ce budget "juste", selon un autre sondage Ifop - LCI, tous deux publiés jeudi.

Les mesures les plus impopulaires sont les économies sur la santé (74% de rejet) et la suppression de jours fériés (73%), selon ce sondage.

Deux propositions suscitent cependant un "vrai soutien" selon l'institut: le gel des dépenses de l'État (80%) et une contribution des plus riches (79%).

71% des Français voteraient contre ce budget s'ils étaient députés, conclut le sondage.

L'enquête a été menée par Odoxa - Backbone Consulting auprès d'un échantillon de 1.005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. L'enquête a été réalisée par internet les 16 et 17 juillet 2025. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.

Fichier vidéo

Si 57% des Français pensent que le plan annoncé mardi par François Bayrou est "nécessaire" compte tenu de la situation de la dette, 72% trouvent qu'il ne "répartit pas équitablement les efforts demandés", selon un autre sondage de l'Ifop publié jeudi pour LCI.

Seuls 43% des Français sondés par l'Ifop jugent ce plan "courageux", 69% pensent en revanche qu'il n'est pas "réaliste", et 74% ne le considèrent pas "juste".

Par famille politique, le plan est jugé nécessaire par 90% des sympathisants Renaissance, 81% des LR mais aussi 51% des RN, 50% des écologistes et 45% des socialistes. Les Insoumis ne sont en revanche que 27% à le juger ainsi.

Mais seuls les sympathisants Renaissance le jugent majoritairement équitable(61%).

77% des sondés désapprouvent la suppression de deux jours fériés, mesure la plus impopulaire du plan de François Bayrou dont l'objectif est de réaliser 43,8 milliards d'euros d'économies en 2026.

74% approuvent la création d'une contribution de solidarité pour les plus hauts revenus, seule mesure majoritairement approuvée par les Français, selon le sondage.

L'enquête a été menée par l'Ifop auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne le 16 juillet 2025. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.