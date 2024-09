A69: démolition en cours de la dernière maison sur le chantier, intervention dans les arbres

La maison de la dernière "Zone à défendre" (ZAD) sur le tracé de l'A69 est en cours de démolition vendredi, après l'évacuation de deux opposants par les gendarmes qui ont aussi lancé une intervention dans les arbres où sont encore perchés cinq militants, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Depuis ce matin 08H00, nous sommes installés sur le site du Verger. Suite à une intervention des gendarmes, les deux dernières +chauves-souris+ (occupants de la maison, NDLR), comme elle se nomment, sont descendues et ont été mises en garde à vue", a expliqué le colonel Stéphane Dallongeville, chef des opérations sur place, à Verfeil, en Haute-Garonne.

Des ouvriers d'Atosca, le concessionnaire de la future autoroute Castres-Toulouse, ont aussitôt pris possession de la maison et commencé à démonter le toit, parfois tuile par tuile.

Un "écureuil", comme se sont baptisés les militants perchés depuis 11 jours dans les arbres qui restent sur ce terrain de 8.000 m2 occupée par une locataire jusqu'au 16 septembre dernier, est également descendu volontairement, a précisé le colonel Dallongeville.

Il reste cinq "écureuils" dans les arbres, selon les zadistes et la gendarmerie.

Les gendarmes dégagent une bannière des opposants à l'A69 installés dans un arbre, le 27 septembre 2024, à Verfeil, en Haute-Garonne AFP

Au moins une dizaine de camions de CRS étaient présents vendredi, et ces renforts, présents sur le site pour la première fois depuis le 16 septembre, sécurisaient le périmètre, en soutien de la gendarmerie.

Les gendarmes de la Cnamo, une unité spécialisée dans l'évacuation de manifestants accrochés ou entravés, ont tendu une bâche de sécurité pour prévenir d'éventuelles chutes au pied d'un des derniers arbres pas encore abattus, et déployé une nacelle leur permettant de s'approcher des derniers "écureuils".

Jeudi, les forces de l'ordre avaient détaché quatre "chauves-souris" qui s'étaient attachés à la charpente du toit de la maison, avant de les descendre à l'aide de cordes.

Les gendarmes évacuent les opposants à l'A69 installés sur le toit de la dernière maison de la ZAD, le 27 septembre 2024, à Verfeil, en Haute-Garonne AFP

Durant cette opération qui, si elle est menée à son terme, supprimera le dernier lieu de mobilisation empêchant le chantier de l'A69 de se poursuivre, d'autres opposants se tenaient à la lisière du terrain et encourageaient les "écureuils".

La future A69, une portion d'autoroute de 53 km entre Toulouse et Castres, a pour objectif de désenclaver le sud du Tarn. Sa construction est soutenue par nombre d'élus du département et la présidente PS de la région Occitanie, Carole Delga.

De leur côté, des collectifs et mouvements écologistes dénoncent la destruction de zones humides, terres agricoles, arbres, écosystèmes et nappes phréatiques, et soulignent que l'actuelle route nationale est loin d'être saturée.