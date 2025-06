A69: un texte visant à sécuriser juridiquement le chantier saute la case des débats à l'Assemblée

Vue aérienne d'un chantier de construction de l'autoroute A69 près de Saint-Germain-des-Prés, le 7 mai 2025 dans le Tarn The Toulouse Administrative Court of Appeal has on May 28, 2025, upheld an appeal lodged by the French State against the halting of work on the A69 Castres-Toulouse motorway, so that construction of the highway can resume after three months.