Abbé Pierre: l'Église de France dit son "effroi" et sa "détermination" après les 12 nouveaux témoignages

L’Église de France a dit jeudi son "effroi" après la révélation, mercredi, de douze nouveaux témoignages accusant l'abbé Pierre de violences sexuelles, et souligné sa "détermination" à mener un processus de réparation.

"La Conférence des évêques de France (CEF) a reçu avec effroi le témoignage de douze nouvelles personnes victimes de l'abbé Pierre, dont sept mineures au moment des faits. Les évêques assurent ces personnes de leur proximité", déclare l'épiscopat dans un communiqué.

Le cabinet spécialisé Egaé a fait état mercredi de ces victimes dans un rapport qui porte à 45 le nombre d'accusations de violences sexuelles visant l'abbé Pierre, décédé en 2007.

Emmaüs a de son côté annoncé mercredi la mise en place avec la CEF d'un dispositif de réparation, opérationnel à compter de septembre 2025, et qui sera porté par la Commission reconnaissance et réparation (CRR), une instance mise en place par la CEF après les révélations, en 2021, sur la pédocriminalité dans l’Église depuis les années 1950.

"Il s'agit avant tout d'un dispositif d'accueil, d'écoute, de reconnaissance, de réparation financière et d'accompagnement des personnes victimes pour les aider à se reconstruire", précise la CEF dans son communiqué.

La CEF encourage également, "dans un souci de vérité et de clarté" toute personne ayant subi des violences par l'abbé Pierre "à se rapprocher de l'un des dispositifs d'écoute et d'accompagnement de l'Église", notamment via le numéro d'appel dédié (01.41.83.42.17) ou les cellules d'écoute des diocèses.