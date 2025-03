Abou Sangaré, ancien sans-papiers régularisé grâce à un film, sacré aux César

"J'avais presque plus de vie, je vivais parmi les hommes comme ça. Je ne me considérais plus comme un être humain, depuis que j'ai traversé la Méditerranée jusqu'en avril 2023, j'ai tout connu... la misère, tout ce qui fait l'être humain, le bon comme le mauvais", a déclaré Abou Sangare sur la scène de l'Olympia, à Paris.

"Merci pour votre intégration au sein de l'humanité", a-t-il lancé à l'équipe du film et à l'Académie des César.

Tweet URL

Né le 7 mai 2001 à Sinko, dans le sud-est de la Guinée, Abou Sangare est déjà apprenti mécanicien quand il quitte son pays avec l'espoir d'aider sa mère, malade.

Adolescent, il traverse Mali, Algérie, Libye, Méditerranée et Italie avant d'arriver à Paris en 2018, à 16 ans.

Mécanicien poids-lourds dans un garage picard, il rencontrera le réalisateur de "L'Histoire de Souleymane", Boris Lojkine, au cours d'un long processus de casting à Amiens.

Il y a encore quelques semaines, Abou Sangaré était un sans-papiers menacé d'expulsion du territoire français.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Dans le film, le héros Souleymane est un Guinéen lui aussi, mais c'est à Paris qu'il survit comme livreur à vélo, sillonnant la capitale, sac cubique sur le dos, et préparant anxieusement son entretien de demande d'asile.

Présenté à Cannes en mai 2024 dans la section Un Certain regard, le film a reçu le prix du jury, et Abou Sangaré le prix d'interprétation masculine dans cette section parallèle.