Accord de douane entre les États-Unis et l'Union européenne : des réactions politiques nuancées

L’accord sur les droits de douane conclu entre les États-Unis et l’Union européenne, dimanche 28 juillet, a fait réagir toute la classe politique du continent. Il prévoit de fixer les droits de douane à 15 % sur les exportations européennes.

Le président Donald Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se serrent la main après avoir conclu un accord commercial sur le parcours de golf Trump Turnberry à Turnberry, en Écosse, le dimanche 27 juillet 2025.

Appliqué à la majorité des biens exportés depuis l’Union européenne vers les États-Unis, le tarif douanier de 15 % remplace la menace initiale de Donald Trump, qui avait promis d’imposer des droits pouvant dépasser les 30 % dès août 2025.

Il s’applique notamment aux produits manufacturés européens non essentiels, aux produits agroalimentaires et les textiles et articles de luxe.

Des réactions défavorables

Donald Trump a “mangé Ursula von der Leyen au petit déjeuner”. C'est ainsi que le Premier ministre hongrois, Viktor Orban a réagi à cet accord. Ne mâchant pas ses mots, il estime que l’accord est bien pire que celui obtenu par le Royaume‑Uni en mai (10%). Selon lui, l'UE a joué le rôle du “poids plume” face au géant américain.

La France n'est pas en reste et fait partie des critiques les plus acerbes. C’est “un jour sombre” pour le Premier ministre français, François Bayrou. Il dénonce ce qu’il considère comme une “soumission” vis-à-vis des États-Unis.

Accord Van der Leyen-Trump : c'est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission. — François Bayrou (@bayrou) July 28, 2025

Pour le ministre français délégué chargé de l’Europe, Benjamin Haddad, il s’agit d’un accord déséquilibré malgré une “stabilité temporaire”.

L’accord commercial négocié par la Commission Européenne avec les Etats-Unis apportera une stabilité temporaire aux acteurs économiques menacés par l’escalade douanière américaine, mais il est déséquilibré.



Il a le mérite d’exempter de tarifs des secteurs clés pour l’économie… — Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) July 28, 2025

Moins virulent, mais aussi déçu, le Premier ministre irlandais Sam Harris a déclaré, dans un communiqué, “regretter” le nouveau taux qui rendra les échanges commerciaux avec les États-Unis “plus chers et plus difficiles”. Il s'est tout de même félicité car l'accord apporte, selon lui, "une forme de certitude nécessaire" après des mois de menaces commerciales.

Fataliste mais prudent

Plus nuancé, le chancelier allemand, Friedrich Merz, salue l’accord, estimant qu’il “évite une escalade inutile des relations commerciales transatlantiques”, notamment pour l'industrie automobile allemande.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, quant à elle, a également approuvé l’accord, “qui évite une guerre commerciale au sein de l’Occident avec des conséquences imprévisibles”. Dans un communiqué, elle déclare qu'il évite, selon elle, un scénario “potentiellement dévastateur”. Elle reconnaît également qu’il aurait fallu “travailler davantage sur l’accord”.

L'Europe du Nord, plus favorable

Enfin, les politiciens des pays du nord de l'Europe semblent être les plus favorables à cet accord.

En Finlande, le Premier ministre, Petteri Orpo estime que l’accord apporte une certaine “prévisibilité indispensable”. Même son de cloche pour le ministre Danois des Affaires étrangères, Lokke Rasmussen, et pour le ministre suédois du commerce, Benjamin Dousa, qui affirment qu'il s'agit là de la moins pire des solutions et qu'un certain équilibre était indispensable à établir.