Accord sur la loi immigration: "un grand moment de déshonneur", selon le chef des députés PS

Le chef des députés socialistes Boris Vallaud a jugé que l'accord trouvé mardi en commission mixte paritaire (CMP) entre la majorité et les Républicains sur le projet de loi immigration était "un moment de déshonneur pour le gouvernement".

"C'est une honte absolue et j'espère qu'il y aura dans les rangs de la majorité des femmes et des hommes de courage et de principes pour refuser cette compromission", a ajouté le député, estimant que "personne n'était obligé de se donner comme ça aux Républicains et à l'extrême droite".

Le patron du parti socialiste Olivier Faure a également fustigé le texte: "L'histoire se rappellera de ceux qui, d’une semaine à l'autre, ont trahi leurs convictions pour appliquer le programme du RN sous ses applaudissements", a-t-il écrit sur X (ex-twitter).

"Ils sont en train de donner quitus à Jean-Marie Le Pen", l'ex-patron du Front national, a-t-il déploré un peu plus tôt devant quelques journalistes. "Il y avait un barrage, un château-fort, contre le RN, ils ont levé le pont-levis".

Députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire (CMP) sont parvenus mardi à un accord sur le projet de loi immigration, avec le soutien du RN, après de longues et difficiles heures de tractations.