Admis, sur liste d'attente ou refusés: premières réponses sur Parcoursup dans la soirée

Après deux mois et demi d'attente, les lycéens et étudiants en réorientation recevront dans quelques heures les premières réponses à leurs vœux sur la plateforme Parcoursup, un moment-clé de l'année de terminale devenu souvent plus important que le bac.

Les premières réponses doivent tomber officiellement à 19H00, peut-être un peu avant.

"On en parle depuis des mois. C’est un peu le grand jour", lance Madelon, 17 ans, en terminale à Paris.

"On était stressés aux différentes étapes: la première fois par les vœux, puis les lettres de motivation, maintenant les résultats", poursuit la jeune fille, qui espère avoir une réponse positive en classe préparatoire littéraire. Elle trouve ses parents plus angoissés qu'elle. "Ils ont peur que je n'aie rien ou que je n'arrive pas à choisir".

Eva, 17 ans, en terminale technologique ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social) en Bretagne, "est quand même un peu stressé". "Mais surtout, j’ai enfin envie de savoir ce que je vais faire l'année prochaine", dit-elle.

"Il y a une forte probabilité que je n’aie pas de réponse positive tout de suite", estime cette lycéenne, qui souhaite intégrer une licence Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives). "Mais je sais aussi que les listes d’attente évoluent très vite".

La plateforme, qui a succédé en 2018 à APB, a recueilli cette année les vœux de quelque 945.500 candidats, contre 917.000 l'an dernier. Parmi eux, 645.000 sont des lycéens, 169.000 des étudiants qui veulent changer de voie, 97.000 sont des personnes en reprise d'études et 34.500 sont des jeunes suivant une scolarité étrangère.

Plusieurs réponses sont possibles pour chaque formation: être accepté ("oui"), être accepté sous condition ("oui si", pour des filières universitaires qui demandent à l'étudiant de suivre un parcours d'accompagnement pédagogique ou personnalisé), être en liste d'attente ou encore être refusé (uniquement pour les filières sélectives).

Comme chaque année, dans les premières heures, il sera possible seulement de consulter les résultats. C'est plus tard dans la soirée que les candidats pourront commencer à répondre aux propositions.

- Avoir le bac -

Les candidats sont souvent sur des listes d'attente, qui peuvent évoluer vite: il faut donc consulter régulièrement Parcoursup.

Car cette nouvelle étape n'est pas la dernière pour les lycéens. Le processus se poursuivra tout au long du mois de juin, et reste conditionné à l'obtention du bac, dont les résultats seront communiqués le 8 juillet.

Chaque matin, jusqu'au 10 juillet, les dossiers des candidats seront mis à jour en fonction de l'évolution des listes d’attente. Les jeunes seront alertés par mail et sms, ainsi que leurs parents, dès qu’ils recevront une ou plusieurs propositions d'admission.

Quand ils acceptent une proposition d'admission, les lycéens peuvent aussi maintenir leurs vœux en attente pour des formations qui les intéressent davantage.

"Il faut mettre des +choix parachutes+ pour être sûrs d'être pris quelque part", estime Bahia, 18 ans, en terminale générale, qui a mis un éventail de vœux (licences de langue et de droit, formation en gestion des entreprises). Elle "ne pense pas que ce soit possible qu'elle n'ait rien".

La phase d'admission principale de la plateforme se termine le 12 juillet. En parallèle, la phase d'admission complémentaire permettra aux candidats de formuler jusqu'à dix nouveaux vœux dans les formations qui disposent encore de places.

Des démarches à mener en même temps que les révisions du bac (philo le 18 juin, épreuves de spécialités du 19 au 21 juin, grand oral du 24 juin au 3 juillet). Pendant les épreuves écrites, les délais de réponse aux propositions d'admission de Parcoursup seront suspendus (du 16 au 23 juin).

Face au stress que Parcoursup continue de susciter, un site de mise en situation a été proposé cette année par le ministère de l'Enseignement supérieur pour aider les candidats à répondre aux propositions des formations.

Un numéro vert est aussi disponible pour répondre aux questions: 0 800 400 070.

L'an dernier, plus de 77.000 candidats étaient toujours en attente à la fin de la phase principale, et 148 bacheliers étaient sans affectation à la fin de la phase complémentaire qui dure jusqu'en septembre, selon le ministère.