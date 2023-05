Aéronautique : vol inaugural pour la Chine

Par TV5MONDE ANTOINE DELPIERRE

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 minute de lecture 1 minute 49 secondes

C'est un premier vol réussi pour le C919, premier avion de ligne fabriqué par la Chine. Il aura fallu dix ans pour le mettre au point et Pékin espère bien concurrencer les deux grands géants de l'aéronautique Airbus et Boeing. Est-ce possible ? A quelle échéance ?