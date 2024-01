Affaire Legay: six mois de prison avec sursis requis contre le commissaire

Six mois de prison avec sursis ont été requis vendredi à l'encontre du commissaire divisionnaire qui, en 2019 à Nice, avait ordonné une charge au cours de laquelle a été blessée une militante septuagénaire, Geneviève Legay, lors d'une manifestation de "gilets jaunes".

"Cet ordre a été donné de manière ni nécessaire, ni proportionnelle, ni conforme à la réglementation", a estimé le procureur Alain Grellet au deuxième jour du procès de Rabah Souchi devant le tribunal correctionnel de Lyon.

C'est "un ordre mal ordonné et donc mal exécuté qui conduit à ces blessures", a poursuivi le procureur, en notant que la "confusion" autour de la préparation de la manoeuvre.

Les débats ont mis en lumière une charge lancée dans un temps très court après les sommations d'usage, ne laissant pas le temps aux manifestants de se disperser, ni aux policiers intervenants de se préparer correctement.

Le 23 mars 2019 à Nice, Geneviève Legay, alors porte-parole départementale d'Attac âgée de 73 ans, avait pris part à une manifestation interdite de "gilets jaunes". Renversée dans la charge policière, elle a souffert de multiples fractures et d'un traumatisme crânien.

Appelé à la barre des témoins, elle est revenue vendredi avec émotion sur cette journée qui l'a laissée "vraiment diminuée".

Des policiers se précipitent vers Geneviève Legay, militante d'Attac, effondrée au sol lors d'un rassemblement des "Gilets jaunes", le 23 mars 2019 à Nice AFP/Archives

"Comme une imbécile, excusez-moi, j'ai voulu faire un dernier tour de drapeau et dire +liberté de manifester+", s'est-t-elle remémorée. Elle aperçoit quelques policiers, avec boucliers et tonfas. "Je me dis +il t'arrivera rien, t'as un drapeau de la paix+. Je me suis réveillée à l'hôpital."

A l'époque, les images de la septuagénaire inanimée au sol font couler beaucoup d'encre, d'autant que les autorités sont soupçonnées d'avoir cherché à étouffer l'affaire, le procureur de Nice ayant, dans un premier temps, nié tout contact entre la militante et les forces de l'ordre, une thèse reprise à l'Elysée par Emmanuel Macron.

"Peur"

Près de cinq ans plus tard, Rabah Souchi, 54 ans, est jugé, en tant que "chef tactique" du dispositif sécuritaire, de "complicité de violence par une personne dépositaire de l'autorité publique", une situation rare.

Un dossier marqué "audience Legay" avant le début du procès du policier Rabah Souchi, au tribunal de Lyon, le 11 janvier 2024 AFP

Le policer qui avait renversé Mme Legay n'a pour sa part pas été poursuivi, après avoir été placé sous le statut de témoin assisté pendant l'enquête.

Les juges d'instruction ont estimé que seul le commissaire portait une responsabilité pénale dans une charge qui n'était "ni nécessaire, ni proportionnée au regard du but à atteindre: disperser une foule calme composée de manifestants pour certains âgés, de journalistes et de simples badauds".

Au moment de l'intervention, Mme Legay pensait d'ailleurs que la manifestation était terminée et s'apprêtait à la quitter. "Il y a beaucoup de policiers mais je ne vois pas beaucoup de gens", raconte-t-elle.

Elle garde des séquelles de cette journée, une situation "difficile à accepter" pour celle qui revendique 50 ans de militantisme.

"On ne la reconnait pas du tout, elle a peur en permanence", témoigne une de ses filles

"Tactique efficace"

Lors de sa longue audition jeudi, le commissaire a, lui, insisté sur le rôle du policier qui a bousculé Mme Legay, estimant qu'il s'était "détaché de l'action collective".

L'avocat de la militante d'Attac Geneviève Legay, Arié Halimi (c) répond aux journalistes au tribunal de Lyon, avant le procès du policier Rabah Souchi, le 11 janvier 2024 AFP

D'une voix ferme, il a aussi défendu sa décision d'ordonner la charge, "tactique la plus efficace ce jour-là" afin de répondre à l'objectif fixé par le préfet: disperser la manifestation, a-t-il soutenu. Un objectif qui se justifiait, selon lui, par la présence des manifestants sur les voies de tram et leur refus de partir alors que la manifestation était interdite.

Vendredi, dans sa dernière prise de parole, il a refusé le "raccourci d'affirmer que je ne me soucie guère des conséquences de l'action sous prétexte qu'il y a la loi". "Bien sûr que ça a changé les choses" dans sa façon de travailler, a-t-il affirmé.

Son avocat Laurent-Franck Liénard, qui dénonce une "hérésie judiciaire", entend plaider la relaxe. Sa plaidoirie est attendue vendredi après 15H00.

Les avocats de Mme Legay, et ses soutiens, souhaitent eux obtenir une décision qui fasse jurisprudence. "Geneviève Legay est une exception parmi tant d’autres en ce qui concerne les violences policières", a lancé Me Arié Alimi, qui dans sa plaidoirie a demandé au tribunal d'"apporter des points de référence".

"Aujourd’hui la justice reconnait des fautes qui ont été commises dans le maintien de l’ordre, qui reconnait que cette enquête n’aurait pas dû se dérouler comme elle s’est déroulée, qui reconnait un scandale judiciaire, un mensonge d’Etat", s'est-il aussi félicité devant les journalistes.