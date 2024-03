Agriculteurs: la Coordination rurale mène une action autour de l'Arc de Triomphe à Paris

La Coordination rurale mène une action vendredi matin autour de l'Arc de Triomphe, bloquant le haut des Champs-Elysées avec des bottes de paille et des tracteurs, a constaté un journaliste de l'AFP.

Axel Masson, éleveur dans le Loir-et-Cher, a expliqué à l'AFP qu'ils étaient une centaine rassemblés dès 04H00 vendredi matin "dans le calme et dans le respect".

Peu après 07H00, des voitures de police étaient disposées au pied de l'Arc de Triomphe, la circulation sur le haut de la célèbre avenue étant toujours bloquée.

Il reste une cinquantaine de syndicalistes, entourés par la police. Une petite dizaine de tracteurs de la Coordination rurale, avec un drapeau français, étaient rangés à l'angle de l'avenue Marceau, selon le journaliste de l'AFP.

Le syndicat avait annoncé sur X être mobilisé "pour sauver notre agriculture française", avant le dernier week-end du Salon de l'agriculture. "La Coordination rurale prend symboliquement et pacifiquement l'Etoile", écrit le syndicat sur le réseau social.

Le syndicat demande "des actes rapidement pour sauver nos 45% d'exploitations en détresse financière".

"On est monté ce matin pour déposer une gerbe à l'Arc de Triomphe pour rendre hommage à tous les agriculteurs qui se suicident", a précisé M. Masson.

"On n'est toujours pas entendu par l'Etat. A 06h on devait s'en aller dans le calme. On devait ramasser et laisser l'endroit propre", mais la police les a empêché de partir, selon lui.