Agriculture: Wauquiez conseille à Pannier-Runacher "d'écouter" les agriculteurs sur l'OFB

Le patron des députés LR Laurent Wauquiez, candidat à la présidence de son parti, a lancé mercredi depuis le Salon de l'agriculture à Paris une nouvelle charge contre l'Office français de la biodiversité (OFB) et conseillé à la ministre Agnès Pannier-Runacher de se rendre "plus sur le terrain (pour) écouter".

Cherchant à se différencier de son adversaire à la tête de LR, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, tout en refusant de parler d'autres sujets que l'agriculture, le député de Haute-Loire a mis en avant sa "force de ne pas être à l'intérieur du gouvernement", situation qui lui permet d'avoir "une parole libre et claire".

Lors d'un point presse, en marge de sa visite au salon, il a dénoncé l'OFB comme un "organisme qui vient contrôler nos agriculteurs avec un pistolet à la ceinture".

"On a affaire à un organisme qui est pour nous sorti de ce qui est sa raison d'être initiale et qui est devenu un organisme militant, idéologique, dans le harcèlement de l'agriculture au lieu de la soutenir et de la protéger", a-t-il affirmé.

"On ne peut plus accepter qu'il y ait des organismes comme ça dans notre pays, sans aucune légitimité démocratique, qui sont maintenant hors de contrôle et qui appliquent une propre idéologie", a-t-il renchéri.

Laurent Wauquiez a réagi à de récentes déclarations de la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, dont dépend l'Office français de la biodiversité, qui l'a accusé de "jouer les shérifs" en attaquant cet organisme.

"Cela ferait du bien à certains de nos ministres d'aller plus sur le terrain et d'écouter. Je propose à Mme Pannier-Runacher de faire ça", a-t-il répliqué, faisant la différence avec la LR Annie Genevard, dont il a dit qu'elle était "une très bonne ministre de l'Agriculture".