Alain Berset, le président de la Confération hélévétique, va quitter le gouvernement

"Je ne serai pas candidat au Conseil fédéral pour une nouvelle législature à la fin de l’année. Après 20 années intensives de politique fédérale, dont 12 au Conseil fédéral, et après avoir géré la crise du Covid, le moment est venu de faire ce pas."

Alain Berset, président de la Confédération hélévtique, a fait cette annonce surprise lors d'une conférence de presse 12h30. Alain Berset était le membre le plus ancien du Conseil fédéral, le gouvernement fédéral suisse.

Il siégeait au gouvernement depuis son élection en décembre 2011 après la démission de Micheline Calmy-Rey. Le socialiste avait succédé au PLR Didier Burkhalter à la tête du Département fédéral de l'Intérieur. Il n'a jamais quitté ce psote depuis.

"Il ne faut jamais sous-estimer les temps institutionnels", a-t-il déclaré d'emblée aux journalistes réunis dans la salle de presse du Conseil fédéral à Berne. "Et pour moi, ça a toujours été important de respecter ces temps institutionnels et notamment les législatures, qui doivent pouvoir fonctionner entre législatif et exécutif."

Les sièges de l'exécutif fédéral se partagent entre les principaux partis en application d'une "formule magique" qui a évolué au cours du temps mais permet de cultiver l'esprit de compromis marquant la démocratie helvétique.

Les Suisse iront aux urnes le 23 octobre afin de renouveler les 200 sièges du Conseil national -la chambre basse- et 45 des 46 sièges du Conseil desÉtats, qui représente les cantons suisses.

Le socialiste occupe la fonction de président de la Confédération, qui est un poste tournant d'un an et que les Conseillers fédéraux cumulent avec leur ministère.

Une carrière politique fulgurante

Alain Berset a connu une carrière politique fulgurante. Il est élu député de l'Assemblée constituante du canton de Fribourg en mars 2000 à l'âge de 27 ans. Il y dirige le groupe du parti socialiste. Il se lance ensuite dans une carrière politique au niveau fédéral. IL remporte un siège fédéral dans le canton de Fribourg.

L'homme est à l'aise en Allemand. Il se fait une place au sein de la chambre basse. Il poursuit parallèlement ses études et obtient un doctorat en sciences économiques à l'Université de Neuchâtel. DIx ans seulement après deux législatures, il succède alors à Micheline Calmy-Rey au Conseil fédéral.