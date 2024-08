Alain Delon inhumé samedi en toute intimité dans sa propriété, ses fils saluent les fans

Quelques heures avant les obsèques d'Alain Delon dans la chapelle privée de sa propriété à Douchy (Loiret), dans la plus stricte intimité, ses deux fils Anthony et Alain-Fabien sont venus saluer les admirateurs de la star présents devant les grilles du domaine où il sera inhumé.

Les obsèques du monstre sacré du cinéma français doivent débuter à 16H00, ont précisé ses trois enfants Anthony, Anouchka et Alain-Fabien à l'AFP. Une cinquantaine de personnes, des intimes du clan Delon triés sur le volet, sont conviées.

Fichier vidéo En milieu de journée, les deux fils de la star sont descendues devant les grilles du domaine, venues à la rencontre d'admirateurs, pour la plupart très émus.

Ils ont remercié leur public, observé les centaines de mots et de fleurs déposés et sont repartis ensemble, sous les applaudissements d'une trentaine de personnes.

"C'était très impressionnant de les voir", a déclaré Maxime Ducharme, 28 ans à l'AFP. "Mes parents m'ont transmis cette passion de Delon j'étais obligé d'être présent".

Fichier vidéo Parmi les invités, Rosalie van Breemen, l'ex-femme de l'acteur et mère d'Anouchka et d'Alain-Fabien, les actrices Nicole Calfan et Géraldine Danon (qui est aussi la filleule de l'acteur), devraient être présentes, selon des sources proches à l'AFP.

Peu après 14h, Paul Belmondo, fils de l'ancien rival et ami de Delon Jean-Paul Belmondo, est arrivé au domaine au guidon d'un deux-roues.

L'actrice Claudia Cardinale, âgée de 86 ans, a pour sa part renoncé à venir aux obsèques "en raison d'un trop grand chagrin", a indiqué son agent à l'AFP.

L'acteur Alain Delon le 16 mai 1984 sur Antenne 2, à Paris AFP/Archives

Les téléphones portables devraient être retirés à l'ensemble des personnes présentes aux funérailles, par souci de confidentialité. A la demande de la famille, la préfecture a par ailleurs interdit le survol de la propriété pendant tout le weekend.

Les obsèques se dérouleront à huis clos, loin des caméras et objectifs, dans la chapelle située au coeur de la propriété de Douchy-Montcorbon achetée par Alain Delon en 1971, La Brûlerie.

Une employée du centre pénitentiaire de Fresnes dépose une gerbe devant la propriété d'Alain Delon à Douchy, dans le Loiret, le 24 août 2024 AFP

Conformément aux volontés du défunt, qui avait défini depuis plusieurs années les modalités de ses funérailles, la cérémonie sera célébrée en petit comité par Jean-Michel Di Falco, 82 ans, ancien évêque de Gap et longtemps considéré comme l'aumônier des célébrités.

Des gendarmes sécurisent l'entrée de la propriété d'Alain Delon à Douchy, dans le Loiret, le 24 août 2024 AFP

Alain Delon sera enterré comme il le souhaitait chez lui vers 17H00 près de ses chiens, une procédure à "titre exceptionnel" qui a nécessité une autorisation préfectorale.

Pour Stéphane Bern, ce choix est "très Delon".

"Un hommage national n'était pas la volonté du défunt qui a souhaité être enterré comme Frédéric II de Prusse au château de Postdam avec ses chiens", a expliqué l'animateur de radio et télévision samedi sur Europe 1. "C'est plein de majesté et de panache. C'est très royal. C'est très Delon, digne du Guépard devenu un misanthrope".

"Je n'ai absolument pas peur de la mort", déclarait en 2011 la tête d'affiche du "Guépard" ou de "Borsalino" à Paris-Match. Le magazine a republié une photo de cette année-là où il se tient à côté du caveau dans lequel il doit reposer, dans la chapelle qu'il avait fait construire.

Des photos et magazines avec Alain Delon déposées par des admirateurs devant sa propriété de Douchy, dans le Loiret, le 24 août 2024 AFP

Adulé bien au-delà de la France, Alain Delon, l'une des légendes de l'histoire du cinéma, est mort dimanche à l'âge de 88 ans, entouré de ses trois enfants.

Journalistes et curieux

Toute la semaine, des anonymes, venus par centaines et parfois de très loin, sont venus signer les registres de condoléances, déposer des fleurs ou simplement se recueillir devant les grilles de la propriété.

Commerçants, voisins ou élus locaux ont vécu ces derniers jours au rythme des hommages.

"Je suis débordée: le téléphone n'a pas arrêté depuis dimanche et certains admirateurs sont venus de très loin pour acheter une rose", a confié la fleuriste du village Agnès Bourgoin à l'AFP.

L'acteur français Alain Delon le 19 mai 2019 au Festival de Cannes AFP/Archives

De nombreux journalistes sont sur place et de nombreux curieux sont attendus devant les grilles du domaine pour dire adieu à la star.

Une centaine de gendarmes sont mobilisés pour sécuriser et surveiller les alentours de la propriété, selon les autorités, qui ont coupé deux départementales.

L'idée d'une messe publique en septembre a été évoquée mais "pour l'instant rien n'est envisagé", a assuré à l'AFP Anthony Delon.