Albanie: vers un quatrième mandat pour Edi Rama selon des résultats partiels

Le Premier ministre socialiste sortant Edi Rama semblait lundi en passe de remporter un quatrième mandat à la tête du gouvernement albanais, selon de premiers résultats officiels partiels qui placent son parti devant celui de son rival historique, l'ex président Sali Berisha.

L'élection était scrutée de près par l'Union européenne et considérée comme un test de la maturité démocratique de ce pays des Balkans, de loin le plus europhile de la région, sous le joug pendant des décennies d'une des dictatures les plus fermées au monde.

Le scrutin, qui a enregistré un taux de participation de 42,16% --contre 46,3 % en 2021--, "s'est déroulé conformément aux normes et aux standards", a indiqué dimanche soir, Ilirjan Celibashi, responsable de la Commission centrale électorale, appelant au "calme" à la "retenue pendant le dépouillement qui sera un processus transparent et surveillé".

Pour la première fois la diaspora a pu voter, par voie postale.

Après le dépouillement de plus de 40% des bulletins, les socialistes du Premier ministre sortant obtiennent 52,6%, contre 34,1% pour le principal bloc rival, l’Alliance la "Great Albania" menée par Sali Berisha, selon les données transmises en temps réel par la Commission centrale électorale (CEC).

D'après les projections de voix, les socialistes pourraient obtenir plus de sièges qu'en 2021 - ils avaient alors remporté 74 sièges, et les démocrates 59.

Une quarantaine de partis étaient en lice dimanche, avec à la clé 140 sièges à l'assemblée pour un mandat de quatre ans.

Les petits partis n'ont pas dépassé la barre des 4% de voix exprimées, selon les résultats provisoires lundi après-midi.

Lundi lors d’une conférence de presse, Sali Berisha a "appelé les commissionnaires de l’opposition à rester vigilants et à compter chaque voix". Il a également lancé des accusations de fraudes mais n'a pas indiqué avoir saisi la commission.

De son côté, le parquet spécial contre le crime organisé et la corruption a déclaré lundi avoir ouvert des enquêtes concernant 39 cas supposés de corruption active et passive pendant le scrutin.

Pour tout commentaire, Edi Rama a publié dans la matinée une photo prise depuis la fenêtre du parti socialiste toute imprégnée de violet, symbole de son parti, avec ce commentaire: "Quelle aube ce matin".