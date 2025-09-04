Allemagne: ce que l’on sait de la mort de 7 candidats de l’AFD

La mort de sept candidats du parti d'extrême-droite, l’AfD, depuis juillet alimente les théories du complot. Un chiffre à relativiser face à la dizaine de milliers de candidats que comptent les élections municipales en Rhénanie, dans le nord-ouest de l’Allemagne. La police a déjà écarté la piste du “meurtre par un tiers” ce jeudi 4 septembre.

Le
04 Sep. 2025 à 16h29 (TU)
Mis à jour le
Par
Océane Bourdenet
et Helene Kohl
Alice Weidel

Alice Weidel, co-dirigeante du parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) au le parlement allemand, à Berlin, en Allemagne, le mercredi 9 juillet 2025.

Ebrahim Noroozi
Partager 1 minute de lecture

À l’aube des élections municipales prévues le 14 septembre en Rhénanie, les théories du complot se multiplient autour du décès de sept candidats du parti d’extrême droite AfD depuis juillet. En comparaison sur la même période, 16 candidats aux municipales seraient décédés parmi les neuf partis politiques différents que compte le pays. 

La co-dirigeante du parti AfD, Alice Weidel, a participé à nourrir les théories du complot en déclarant sur X (ex-Twitter): "Quatre candidats de l'AfD sont morts." Les quatre hommes en question se présentaient à un poste local dans le nord-ouest de l’État allemand, en Rhénanie. 

Des théories du complot qui ne sont pas reprises pas tous les cadres du parti. La vice-président de l’AfD en Rhénanie a tenté elle, à demi-mot, de calmer ces théories. "Pour l’instant, rien ne permet de supposer qu’il ne s’agit pas d’un hasard. Nous allons néanmoins examiner tous ces cas de près, sans tomber immédiatement dans le complotisme", a déclaré Kay Gottschalk. 

Aucun “meurtre par un tiers”

Les causes des décès sont multiples. Ce jeudi 4 septembre, la police allemande a officiellement écarté la piste du “meurtre par un tiers”, c'est-à-dire par assassinat. Selon cette même source, sur les sept hommes décédés, six sont morts de causes naturelles et un s’est suicidé. Parmi les cause de décès naturel, un des hommes se serait effondré alors qu'il faisait du ju-jitsu.

L’AfD, désignée officiellement en mai dernier comme organisation d’extrême droite par l’Office fédéral allemand de protection de la Constitution, est devenue le deuxième parti d’Allemagne à la suite des élections fédérales de février 2025. Les projections de l’institut de sondage Forsa prévoient une percée significative de l’AfD aux élections du 14 septembre en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avec 14 % des voix, soit une progression de 9 points par rapport à l’année précédente dans cette région de l’ouest de l’Allemagne.

International
ALLEMAGNE
L'actualité en Allemagne

Dans le même thème - International

Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes, aux unviversités d'été de son parti à Strasbourg, le 21 août 2025
International

Les Ecologistes rassemblent la gauche sans LFI pour préparer l'après Bayrou

Des personnes inspectent les dégâts dans un campement de tentes qui abritait des déplacés, après un bombardement israélien, près de l’hôpital Chifa, dans la ville de Gaza, le 4 septembre 2025
International

La Défense civile à Gaza annonce 44 morts dans de nouveaux bombardements israéliens

Le président chinois Xi Jinping (g) et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, le 3 septembre 2025 à Pékin
International

Xi promet à Kim une amitié "immuable" entre Chine et Corée du Nord

L'actualité en Allemagne

jtchapter: Allemagne : Friedrich Merz élu chancelier après un scrutin historique
International

Allemagne : Friedrich Merz élu chancelier après un scrutin historique

International

Allemagne : Merz élu après un mauvais départ

International

Shoah : l'éternelle quête des disparus

International

Allemagne : la situation politique se précise

Scrutin

Victoire des conservateurs, record de l'extrême droite,… : 5 points à retenir des élections allemandes

À la une

International

"Il pourrait être possible de vivre jusqu'à 150 ans": quand Xi Jinping et Vladimir Poutine discutent sur l'immortalité

Les Mots de la paix

Commerce, diplomatie, engagement militaire... La Chinafrique, une coopération stratégique

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

Allemagne: ce que l’on sait de la mort de 7 candidats de l’AFD

International

Ukraine : 26 pays prêts à "s'engager", mais le soutien américain n'est toujours pas finalisé

International

Israël s'attend à 1 million de départs de Gaza-ville, menacée d'une opération militaire d'envergure

Société

Des victimes d'Epstein vont assembler leur "propre liste de noms" liés à l'affaire

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

International

Gaza : les Refuzniks, ces Israéliens qui ne veulent plus prendre les armes

International

Rose et vert : les couleurs de la révolte en Indonésie