Allemagne: ce que l’on sait de la mort de 7 candidats de l’AFD

La mort de sept candidats du parti d'extrême-droite, l’AfD, depuis juillet alimente les théories du complot. Un chiffre à relativiser face à la dizaine de milliers de candidats que comptent les élections municipales en Rhénanie, dans le nord-ouest de l’Allemagne. La police a déjà écarté la piste du “meurtre par un tiers” ce jeudi 4 septembre.

À l’aube des élections municipales prévues le 14 septembre en Rhénanie, les théories du complot se multiplient autour du décès de sept candidats du parti d’extrême droite AfD depuis juillet. En comparaison sur la même période, 16 candidats aux municipales seraient décédés parmi les neuf partis politiques différents que compte le pays.

La co-dirigeante du parti AfD, Alice Weidel, a participé à nourrir les théories du complot en déclarant sur X (ex-Twitter): "Quatre candidats de l'AfD sont morts." Les quatre hommes en question se présentaient à un poste local dans le nord-ouest de l’État allemand, en Rhénanie.

Des théories du complot qui ne sont pas reprises pas tous les cadres du parti. La vice-président de l’AfD en Rhénanie a tenté elle, à demi-mot, de calmer ces théories. "Pour l’instant, rien ne permet de supposer qu’il ne s’agit pas d’un hasard. Nous allons néanmoins examiner tous ces cas de près, sans tomber immédiatement dans le complotisme", a déclaré Kay Gottschalk.

Aucun “meurtre par un tiers”

Les causes des décès sont multiples. Ce jeudi 4 septembre, la police allemande a officiellement écarté la piste du “meurtre par un tiers”, c'est-à-dire par assassinat. Selon cette même source, sur les sept hommes décédés, six sont morts de causes naturelles et un s’est suicidé. Parmi les cause de décès naturel, un des hommes se serait effondré alors qu'il faisait du ju-jitsu.

L’AfD, désignée officiellement en mai dernier comme organisation d’extrême droite par l’Office fédéral allemand de protection de la Constitution, est devenue le deuxième parti d’Allemagne à la suite des élections fédérales de février 2025. Les projections de l’institut de sondage Forsa prévoient une percée significative de l’AfD aux élections du 14 septembre en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avec 14 % des voix, soit une progression de 9 points par rapport à l’année précédente dans cette région de l’ouest de l’Allemagne.