"Alliés" et "amis" : le couple royal de Belgique en visite d'Etat en France

Emmanuel Macron trinque avec la reine Mathilde de Belgique et le roi Philippe de Belgique lors d'un dîner d'État dans le cadre de la visite d'État du couple royal belge en France, au palais de l'Élysée à Paris, le 14 octobre 2024

"Une réunion de famille et une fête de voisins tout à la fois" : Emmanuel Macron et le roi Philippe ont célébré lundi l'amitié et la coopération entre leurs deux pays, "moteur d’une Union (européenne) plus forte", au premier jour de la visite d'Etat du couple royal de Belgique en France.

Le roi et la reine Mathilde, arrivés par train à Paris, entendent à travers cette visite de trois jours, qui les conduira aussi à Lille (nord) et Chantilly, près de Paris, "approfondir la relation bilatérale", notamment en matière de défense et économique.

Fichier vidéo "Nous sommes plus qu’alliés, nous sommes amis", grâce à une proximité historique, économique, linguistique et culturelle, a salué le président français lors d'un dîner d'Etat en l'honneur de ses hôtes au Palais de l'Elysée.

Citant Hergé, Amélie Nothomb, Jacques Brel, Angèle et Stromae, il a relevé avec humour "cette tendance française à s'approprier (les) grands créateurs et artistes" belges, en étant "sincèrement et résolument convaincus qu'ils sont Français".

Le roi Philippe a insisté sur le destin européen commun des deux pays et salué l'engagement du président français pour une plus grande souveraineté de l'UE.

"À la Sorbonne, vous avez justement rappelé que l'Europe est mortelle. Elle peut mourir. Ces mots sonnent comme un appel à l'action", a souligné le souverain.

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron accueillent le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique à leur arrivée au palais présidentiel de l'Élysée pour un dîner d'État, à Paris, le 14 octobre 2024 AFP

"Ensemble, avec les citoyens et toutes les forces vives de nos pays, nous devons insuffler à l'Europe ce supplément d'âme qui fera émerger un véritable esprit européen. Cet esprit européen appelle à dépasser nos différences sans jamais les effacer, a-t-il dit.

Déjeuner à Matignon

Une centaine d'invités étaient présents dans la salle des fêtes de l'Elysée, dont le Premier ministre belge Alexandre de Croo, le président du Conseil européen Charles Michel, l'ancien commissaire européen Thierry Breton ansi que le PDG de LVMH Bernard Arnault et l'animateur Stéphane Bern.

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron accueillent le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde de Belgique à l'Élysée dans la journée, le 14 octobre 2024 AFP

La Première Dame Brigitte Macron et la reine Mathilde avaient troqué leurs tenues couleur prune et framboise du matin pour des robe et ensemble noirs et bleu nuit.

Dans la matinée, les deux chefs d'Etat ont déposé une gerbe aux couleurs des deux pays et ravivé la flamme devant la tombe du Soldat inconnu à l'Arc de Triomphe au son des hymnes nationaux.

"Le Roi, la Loi, la Liberté !" et "Allons enfants de la Patrie !" ont alors retenti, suivis d'un entretien des deux couples à l'Elysée.

Le roi, accompagné de six ministres, s'est ensuite "concerté avec le Premier ministre Michel Barnier sur les relations bilatérales ainsi que les questions européennes et internationales" autour d'un déjeuner à Matignon, a annoncé la diplomatie belge.

Depuis l'échec du camp macroniste aux législatives et la formation d'une coalition avec la droite, Emmanuel Macron a perdu une partie de ses pouvoirs au profit du Premier ministre, notamment en matière économique, et se concentre désormais sur son domaine réservé, les Affaires étrangères et la Défense.

Le roi Philippe de Belgique et Emmanuel Macron se recueillent sur la tombe du Soldat inconnu lors d'une cérémonie à l'Arc de Triomphe à Paris, le 14 octobre 2024 POOL/AFP

La dernière visite d'Etat en France d'un souverain belge remonte à 2003, quand Albert II et son épouse Paola, les parents de Philippe, avaient été accueillis par Jacques Chirac. Emmanuel et Brigitte Macron ont pour leur part effectué une visite d'Etat en 2018 en Belgique.

"Champion terrestre"

Les deux pays entendent notamment approfondir leur relation dans "le domaine de la transition énergétique et de la défense", a précisé la diplomatie belge.

La France et la Belgique ont signé en mai un accord pour la production de munitions de petit calibre et annoncé leur volonté de renforcer leur partenariat stratégique dans l'armement terrestre.

Elles sont liés depuis 2018 par un partenariat baptisé "CaMo" qui portait au départ sur l'acquisition par la Belgique de véhicules blindés français Griffon et Jaguar et a été étendu en 2024 aux véhicules Serval et aux canons Caesar.

Emmanuel Macron et le roi Philippe de Belgique passent en revue les troupes françaises lors d'une cérémonie sur la tombe du Soldat inconnu à l'Arc de Triomphe à Paris, le 14 octobre 2024 POOL/AFP

Le groupe industriel belge John Cockerill a aussi finalisé en juillet l'acquisition du français Arquus, qui produit des éléments des canons Caesar et des blindés Griffon et Jaguar, afin de créer un "champion terrestre européen"

Compétitivité, réindustrialisation, décarbonation de l'économie: le séjour royal balaiera aussi avec conférences et visites d'entreprises, notamment à Lille, plusieurs grandes thématiques actuelles de l'UE, selon le palais royal belge.

La France et la Belgique partagent une frontière commune de plus de 600 km. Environ 39.000 Français se rendent chaque jour en Belgique pour travailler et 8.000 Belges font le trajet inverse, d'après les chiffres officiels communiqués côté belge.

Au niveau économique, la Belgique est le premier investisseur étranger dans la région des Hauts-de-France, l'étape du dernier jour de la visite d'Etat mercredi.

Emmanuel Macron a aussi souligné que la Belgique accueillait "quelque 8.000 Français souffrant de handicap", parfois de façon permanente dans ses institutions, de donc "nous vous sommes infiniment reconnaissants".