Ambiance festive à Castel Gandolfo pour le premier Angélus du pape Léon XIV

Des milliers de personnes ont assisté dimanche dans une ambiance festive à la première prière de l'Angélus du pape Léon XIV à Castel Gandolfo, près de Rome, lieu de résidence estivale des papes avec lequel il a renoué pour ses vacances.

"Je suis heureux d'être parmi vous (...) et vous remercie tous pour votre accueil chaleureux", a déclaré le pape, devant la porte du palais apostolique, encadrée par deux gardes suisses en uniforme de gala.

Un fidèle tient une pancarte tandis que le pape Léon XIV s'adresse à la foule pour la prière de l'Angélus sur la Piazza della Liberta (place de la Liberté) devant le palais apostolique à Castel Gandolfo, à 40 km au sud-est de Rome, le 13 juillet 2025. POOL/AFP

Le pape américano-péruvien est arrivé le 6 juillet pour deux semaines de repos dans cette petite bourgade située à une trentaine de kilomètres au sud-est de Rome, sur les hauteurs du lac Albano, où se trouve la résidence estivale des papes.

Son séjour était particulièrement attendu au niveau local, puisqu'il renoue ainsi avec une tradition délaissée par son prédécesseur, le pape François, qui préférait rester au Vatican et avait transformé la résidence pontificale en musée.

Malgré la pluie, des milliers de personnes, fidèles et touristes, s'étaient massées dans les rues de la commune, derrière des barrières ou aux fenêtres pour apercevoir le chef de l'Eglise catholique.

Quelques minutes plus tôt, Robert Francis Prevost avait présidé la messe dans l'église Saint Thomas de Villanova, puis traversé la place de la Liberté sous les acclamations de la foule.

"N'oublions pas de prier pour la paix et pour tous ceux qui se trouvent dans la souffrance et le besoin à cause de la guerre", a sobrement conclu le pape.