"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

Pour les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Pékin a organisé ce mercredi 3 septembre une parade militaire. Ses alliés historiques, États-Unis et Europe, étaient absents. Un choix qui s’inscrit dans la volonté de Xi Jinping de "défaire le lien transatlantique", selon le sinologue Emmanuel Véron pour TV5MONDE.

Le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un arrivent à un défilé militaire commémorant le 80e anniversaire de la victoire contre le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, à Pékin, en Chine, le mercredi 3 septembre 2025.

La Chine a sorti l'artillerie lourde pour fêter les 80 ans de la victoire contre le Japon. Ce mercredi, plus de 10.000 soldats ont défilé aux côtés d'une centaine d'avions et de véhicules blindés à Pékin. Une démonstration militaire qui envoie un message fort à l'Occident, grand absent du défilé. "La Chine veut se poser en donneuse d’ordres, en arbitre des dynamiques mondiales, et organiser un réseau de vassaux", explique Emmanuel Véron, sinologue et expert des relations internationales.

Aux côtés du président Xi Jinping, une vingtaine d'invités étaient présents, dont son homologue russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Pour Emmanuel Véron, ce défilé illustre la volonté de la Chine "d'antagoniser le monde entre ce qui est occidental et ce qui ne l'est pas".

Une rivalité affichée qui n'a pas échappé à son homologue américain, Donald Trump, qui accuse Xi Jinping de "conspirer" avec Vladimir Poutine et Kim Jong-un. "Que le président Xi et le merveilleux peuple chinois passent une excellente journée de célébrations", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

"Veuillez transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et Kim Jong-un pendant que vous conspirez contre les États-Unis d'Amérique", a-t-il ajouté avec une pointe d'ironie.

Une accusation à laquelle la Russie a immédiatement répondu. "Je crois que (le président américain) a dit, non sans ironie, que ces trois-là complotaient soi-disant contre les États-Unis", a déclaré Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, à un média d'État russe. "Je tiens à préciser que personne ne complotait, personne ne tramait quoi que ce soit".

"Être au centre de tout"

La Chine continue d'exclure les États-Unis de ses événements diplomatiques, comme lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, le dimanche 31 août. Pour Emmanuel Véron, Pékin affiche de plus en plus sa volonté de "recentrer le monde sur elle-même, quitte à semer le trouble et la pagaille au sein de l'Occident", au cœur de "l'ordre mondial".

Mais si la Xi Jinping "sème le trouble" du côté occidental, il se rapproche de ses ennemis de longue date, comme l'Inde, de retour au sommet de l'OCS après sept ans d'absence. Mais selon Emmanuel Véron, cette nouvelle alliance diplomatique reste fragile et il est encore trop tôt pour parler d'un "nouvel ordre mondial".

"Le défi de la Chine est de progressivement être au centre de tout et d'avoir un réseau de vassaux autour. Et ça, quelle que soit la nature des pays, qu'ils soient démocratiques ou pas, du Moyen-Orient ou de l'Europe" assure l'expert à TV5Monde.

En attendant, Pékin renforce les rangs de son armée, qui avoisine les deux millions de soldats, et poursuit ses essais militaires dans le détroit de Taïwan, attisant ainsi les tensions avec l'Occident.