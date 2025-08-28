Antisémitisme: chez les Français juifs, de la peur plus que de la défiance envers les autorités

Le
28 Aoû. 2025 à 03h00 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Amélie BARON
© 2025 AFP
Face à l'antisémitisme, une forte inquiétude s'exprime au sein de la communauté juive de France, qui modère cependant ses critiques envers les autorités

Face à l'antisémitisme, une forte inquiétude s'exprime au sein de la communauté juive de France, qui modère cependant ses critiques envers les autorités

AFP/Archives
Alex MARTIN
Partager 4 minutes de lecture

Face à l'antisémitisme, une forte inquiétude s'exprime au sein de la communauté juive de France, qui modère cependant ses critiques envers les autorités, à rebours des déclarations américaines et israéliennes fustigeant Emmanuel Macron et son gouvernement.

Quand un fidèle portant sa kippa s'est fait agresser à proximité de la synagogue de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) en août, le président de l'association israélite locale a aussitôt contacté le maire.

"Il a été très réactif", témoigne Jean-Marc Elbeze auprès de l'AFP. "Il a tout de suite organisé des relais avec la police municipale, de façon à ce que les agents puissent protéger le site pour le shabbat (repos hebdomadaire du samedi, NDLR) et le dimanche matin", ajoute le président dans sa synagogue.

Si le responsable regrette que le parquet de Bobigny n'ait pas retenu le mobile antisémite pour cette agression, il se satisfait d'une réunion programmée entre le préfet et les représentants des organisations juives du département, "pour rassembler et rassurer la communauté".

Dans toutes les têtes: la nette progression en France des actes antisémites depuis le 7 octobre 2023, date des attaques sans précédent du Hamas contre Israël et du déclenchement de la guerre à Gaza.

Sur les six premiers mois de l'année 2025, 646 actes antisémites ont été recensés dans le pays, selon le ministère de l'Intérieur. Soit une diminution de 27,5% comparativement au premier semestre de 2024, mais un bond de 112,5% par rapport à la même période de 2023.

Le contexte est particulièrement délicat puisque vit en France la plus grande communauté juive d'Europe, avec environ 450.000 à 500.000 personnes, en même temps qu'une importante population arabo-musulmane, très sensible au sort des Palestiniens de Gaza.

"Bien protégés"

Hélène, qui se promène près du lac de Créteil (Val-de-Marne) avec son fils de trois ans coiffé d'une kippa, assure que "c'est tendu depuis le 7-Octobre".

Près de deux ans après ces faits, cette trentenaire, qui a refusé de donner son nom, estime qu'"il faut pas exagérer: on est bien protégés en France. La police patrouille autour de l'école de mon fils". Au quotidien, ajoute-t-elle, "on est soudés dans le voisinage".

S'il met en avant également les bonnes relations entretenues avec les riverains, Jean-Marc Elbeze relève que la synagogue de Livry-Gargan, fraîchement rénovée en 2023, va être dotée "d'ici quelques jours d'un sas de sécurité à l'entrée".

"On met des actions en place qu'on n'aurait pas dû prendre, qu'on ne mettait pas avant", déplore le chef d'entreprise.

"Aujourd'hui, c'est dommage en France de dire aux enfants de la communauté +enlevez vos kippas+ (dans la rue). Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal", regrette encore cet homme de 67 ans.

A l'instar du président de l'association de Livry-Gargan, qui voudrait que "la répression soit beaucoup plus forte", Haïm Korsia estime qu"'il y a un problème de sanction, de fermeté, d'éducation" en France.

Mais le grand rabbin de France ne partage pas les propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu accusant Emmanuel Macron d'"alimenter le feu antisémite" avec son intention de reconnaître l'Etat palestinien. Ni ceux de l'ambassadeur américain en France, Charles Kushner, sur l'"absence d'action suffisante" contre l'antisémitisme.

"La détermination du gouvernement, du président de la République, celui-ci comme ses prédécesseurs, a toujours été absolue", a souligné mercredi le grand rabbin Korsia sur BFMTV.

Devant l'augmentation des actes antisémites, Michel Serfaty, rabbin de Ris-Orangis (Essonne), considère également que "l'Etat fait ce qu'il peut". Mais "ce n'est pas suffisant".

Appelant Emmanuel Macron "à déclarer la lutte contre l'antisémitisme comme cause nationale", il suggère davantage d'actions de terrain via "des associations locales qui entrent dans les institutions scolaires, dans les maisons de quartier".

A quelques jours de la rentrée des classes, le président du Crif (Conseil représentatif des institutions juives) Auvergne-Rhône-Alpes, Richard Zelmati, pointe lui une "Education nationale" qui n'est "pas à la hauteur".

Et il s'alarme des mois à venir. "Le conflit Israël-Hamas a lieu à 4.000 km d'ici, mais a été importé. A cause de cette importation, les Juifs souffrent et je m'attends à des débordements plus marqués avec l'aggravation de la crise économique."

js-mlf-chp-gd-amb/bfa/gvy

International
FRANCE

Dans le même thème - International

L'entrée de l'abattoir de Porto-Vecchio, le 30 juillet 2025
International

L'activité d'un abattoir corse suspendue après une plainte de L214

Des Casques bleus de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) se tiennent près d’un canon d’artillerie dans une position auparavant tenue par le mouvement pro-iranien Hezbollah, dans la vallée de Khraibeh à el-Meri, dans le sud du Liban, le
International

Dans le sud du Liban, les Casques bleus français découvrent un bunker du Hezbollah

dakar
Économie

Sénégal: un an après la révélation de la dette cachée, le FMI ouvre la porte à des nouveaux appuis budgétaires

48.9, 2.45

À la une

International

Guerre en Ukraine: au moins 14 morts et plus de 30 blessés après de nouvelles attaques russes sur Kiev

International

Après la Moldavie, Macron et Merz veulent réaffirmer la renaissance du couple franco-allemand

Afrique

Église catholique, ONG, tribune d'intellectuels... Ces voix au Cameroun qui font monter la contestation au pouvoir de Paul Biya

International

États-Unis : nouveau tour de vis sécuritaire de Donald Trump

International

Bassirou Diomaye Faye en visite à Paris: quels sont les grands sujets sur la table entre le Sénégal et la France?

Danemark

Groenland: après des révélations de la télé danoise sur l'ingérence américaine, le chargé d'affaires américain convoqué

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

Terriennes

"Le voisinage est un maillon fondamental" pour lutter contre les violences conjugales ou domestiques

Afrique

Côte d'Ivoire: six fonctionnaires ivoiriens "enlevés" par des supplétifs de l'armée burkinabè près de la frontière